«Настоящий психопат»: Шпак впал в истерику из-за удара «Орешником» по Украине и развелся с женой, она рассказала правду

Александр Шпак с бывшей супругой Ириной (Фото: соцсети)
Скандально известный блогер Александр Шпак, который часто критикует Россию, оказался разочарован в своих любимцах — Европе и США. В своих социальных сетях он закатил настоящую истерику из-за того, что Запад никак не отреагировал на удар России по Украине с использованием баллистической ракеты «Орешник». Подробности — в материале «Радио 1».
Россия впервые применила ракету «Орешник» на СВО
Президент России Владимир Путин сообщил, что российские вооруженные силы нанесли удар по промышленному объекту на Украине с помощью одной из новейших ракетных систем средней дальности — «Орешник». Этот удар стал ответом на использование американских дальнобойных ракет ATACMS и британских крылатых ракет Storm Shadow против российской территории.
«Третья мировая война уже началась. <...> Все засунули себе палец в <...> и продолжают дальше молчать. <...> А европейцы, что молчат? Ведь там могла быть ядерная начинка, и сейчас были бы радиоактивные осадки. Что нужно еще, чтобы признать Россию страной террористом?» — возмутился блогер.Шпак считает, что реакция США на происходящее в Украине слишком слаба, а Европа вообще не проявляет никаких действий.
«Необходимо признать полную неэффективность существующей системы международных отношений. Либо ее нужно реформировать, либо распустить эти организации», — заявляет он.
Донаты от Украины
В настоящее время бодибилдер находится в Турции. Напомним, в этом году он был объявлен в розыск в России по уголовной статье, а ранее оштрафован на 250 тысяч рублей за публикации, которые были признаны «дискредитирующими» российскую армию. Шпак открыто демонстрирует свою ненависть к России. Он критикует власть и насмехается над ранеными солдатами.
Известно, что после отъезда из страны у Шпака появились серьезные финансовые проблемы. По информации источников из окружения блогера, весь его заработок на сегодняшний день состоит из донатов, перечисляемых украинцами.
«Третье видео будет про «дайте гроши, вам что, жалко что ли», «На эту обезьяну посмотрите, что он себе позволяет?», «Самый настоящий психопат, прям с расстройством», — пишут о Шпаке пользователи Сети.
Александр Шпак с бывшей супругой Ириной (Фото: соцсети)
Жена Шпака раскрыла истинные причины развода
В 2021 году эпатажная пара Александр Шпак и Ирина Мещанская (Мася Шпак) подала на развод. Позже Мася побывала на шоу «Алёна, блин!», где поделилась деталями своего расставания с возлюбленным. Блогерша рассказала о серьёзном предательстве, пережитом в прошлом: её первый муж изменил ей с подругой и сестрой. Саша стал тем мужчиной, которому она смогла доверять, но даже это не помогло сохранить отношения.
По словам Маси, у Саши появилась «звёздная болезнь», и он начал вести себя высокомерно. Он не принимал её такой, какая она есть, пытаясь изменить её. Она отметила, что со стороны мужа ощущала значительное эмоциональное давление и тиранство, что негативно сказалось на её здоровье. В итоге она поняла, что пора принимать меры для собственного спасения.
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