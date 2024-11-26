«Настоящий психопат»: Шпак впал в истерику из-за удара «Орешником» по Украине и развелся с женой, она рассказала правду

Скандально известный блогер Александр Шпак, который часто критикует Россию, оказался разочарован в своих любимцах — Европе и США. В своих социальных сетях он закатил настоящую истерику из-за того, что Запад никак не отреагировал на удар России по Украине с использованием баллистической ракеты «Орешник». Подробности — в материале «Радио 1».