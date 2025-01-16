Правительство Санкт-Петербурга подало в суд на сына Дмитрия Нагиева

Кирилл Нагиев (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Правительство Санкт-Петербурга подало в суд на актёра Кирилла Нагиева. Об этом сообщает Starhit.
Отмечается, что истцами выступили Комитет имущественных отношений города и казённое учреждение комитета СПб ГКУ «Имущество СПб».
В деле сказано, что 35-летний сын Дмитрия Нагиева постоянно пропускает сроки оплаты за аренду имущества, которое предоставили ему в пользование, нарушая все подписанные договоры.
Иск был зарегистрирован 28 октября 2024 года в Сестрорецком районном суде. Как известно, Сестрорецк находится в элитном Курортном районе, недвижимостью в котором владеют многие российские звёзды шоу-бизнеса. Однако не уточняется, какое именно помещение было сдано Нагиеву.
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В деле сказано, что 35-летний сын Дмитрия Нагиева постоянно пропускает сроки оплаты за аренду имущества, которое предоставили ему в пользование, нарушая все подписанные договоры.
Иск был зарегистрирован 28 октября 2024 года в Сестрорецком районном суде. Как известно, Сестрорецк находится в элитном Курортном районе, недвижимостью в котором владеют многие российские звёзды шоу-бизнеса. Однако не уточняется, какое именно помещение было сдано Нагиеву.
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Анастасия Чинкова