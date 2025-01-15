Убыточный бизнес и суды за миллионы: скандальная правда о дочери Дмитрия Маликова

Дмитрий Маликов с супругой Еленой и дочерью Стефанией (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Дмитрий Маликов — талантливый исполнитель и композитор, который умело избегает скандалов. Его репутация безупречна, он не употребляет алкоголь и не затрагивает острые темы на публике, чего не скажешь о его дочери.
Имя 24-летней Стефании Маликовой время от времени появляется в скандальных заголовках. О жизни и карьере дочери Дмитрия Маликова читайте в материале «Радио 1».
Стефания Маликова (Фото: соцсети)
Стефания Маликова родилась 13 февраля 2000 года. С самого момента появления на свет девочка ни в чём не знала отказа. Стеша могла себе позволить себе празднование дня рождения стоимостью в миллион рублей и не менее роскошные наряды. Дочка Маликова хотела быть то фармацевтом, то балериной, потом в 15 лет запела.
В 2016 году имя Стефании часто звучало на устах публики в связи с ее песней «Не торопитесь нас женить» в дуэте с певцом ЮрКиссом, за которую исполнители получили награду Золотой граммофон.
Стефания Маликова (Фото: соцсети)
Когда Маликовой было 18 лет она активно зарабатывала на рекламных поста в своем Instagram* канале. Микроблог долгое время приносил Стефании стабильный доход. Девушка рекламировала в блоге вещи, за что получала деньги, иногда работала по бартеру. Очередной скандал случился после невыполненного договора. На Стефанию поступила жалоба от начинающего дизайнера Карины, которая утверждала, что Маликова приобрела у неё несколько купальных костюмов, а рекламу не разместила и перестала выходить на связь. Чтобы вернуть деньги дизайнеру пришлось обращаться к Дмитрию Маликову.
После сообщения на странице Стеши в социальной сети Instagram* наконец-то появился пост девушки в насыщенно-оранжевом купальном костюме, вероятно, от того самого дизайнера.
Стефания Маликова (Фото: соцсети)
После окончания школы Стефания Маликова поступила в в МГИМО, на факультет журналистики. И здесь не обошлось без скандала. Публика роптала , что наследница известного музыканта поступила в престижный вуз не благодаря своим заслугам, а по протекции знаменитого отца. Однако, несмотря на это, она всё же в 2021 году получила диплом журналиста, но не стала работать по специальности.
В 2020 году Стефания задумалась о создании платьев, которые бы покупали женщины, чтобы почувствовать себя в них уверенно. Дочка Маликова открыла собственный модный бутик ни где-нибудь, а в самом центре Москвы.
Продукцию для дочери известного исполнителя шил индивидуальный предприниматель из Калуги Эрмек. Подрядчик подал на девушку иск в суд за невыплату 136 тысяч рублей. Истец заявил, что Стефания ведет бизнес не совсем честно. Но и в этом случае, пусть и со скандалом, девушка смогла выйти из ситуации.
В ходе судебного разбирательства юная предпринимательница подала встречный иск и смогла отсудить эти деньги.
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* — соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ
Звездный ребенок
Стефания Маликова (Фото: соцсети)
Стефания Маликова родилась 13 февраля 2000 года. С самого момента появления на свет девочка ни в чём не знала отказа. Стеша могла себе позволить себе празднование дня рождения стоимостью в миллион рублей и не менее роскошные наряды. Дочка Маликова хотела быть то фармацевтом, то балериной, потом в 15 лет запела.
В 2016 году имя Стефании часто звучало на устах публики в связи с ее песней «Не торопитесь нас женить» в дуэте с певцом ЮрКиссом, за которую исполнители получили награду Золотой граммофон.
«Будем честны: поет она... не профессионально. Почему молодежь, которая даже на фонограмме в ноты не может попасть, получает престижные награды? Это действительно несправедливо», — возмущались юзеры в рунете.Юной Стефании все двери были открыты, она пробовала себя в роли ведущей музыкального чарта ТОП-20 и шоу «В теме Kids», снималась для обложки косметического каталога, побывала моделью на подиуме и снималась в рекламе.
Доходы от блога
Стефания Маликова (Фото: соцсети)
Когда Маликовой было 18 лет она активно зарабатывала на рекламных поста в своем Instagram* канале. Микроблог долгое время приносил Стефании стабильный доход. Девушка рекламировала в блоге вещи, за что получала деньги, иногда работала по бартеру. Очередной скандал случился после невыполненного договора. На Стефанию поступила жалоба от начинающего дизайнера Карины, которая утверждала, что Маликова приобрела у неё несколько купальных костюмов, а рекламу не разместила и перестала выходить на связь. Чтобы вернуть деньги дизайнеру пришлось обращаться к Дмитрию Маликову.
«Уважаемый Дмитрий, у меня сложилась неприятная ситуация с вашей дочерью Стешей. Очень не хотелось вас беспокоить, но у меня не остается выбора, надеюсь на ваше понимание и помощь. У меня свой небольшой магазин купальников, весь товар шью сама, полгода назад Стеша приобрела у меня пять купальников на сумму 27 тысяч рублей, обещав расплатиться за них рекламой. Некоторое время Стеша держала со мной связь, ссылаясь на то, что забывала о нашем договоре, но последние несколько месяцев она игнорирует мои сообщения», — написала Карина в комментариях к одной из публикаций певца.
После сообщения на странице Стеши в социальной сети Instagram* наконец-то появился пост девушки в насыщенно-оранжевом купальном костюме, вероятно, от того самого дизайнера.
Выбор остановила на бизнесе
Стефания Маликова (Фото: соцсети)
После окончания школы Стефания Маликова поступила в в МГИМО, на факультет журналистики. И здесь не обошлось без скандала. Публика роптала , что наследница известного музыканта поступила в престижный вуз не благодаря своим заслугам, а по протекции знаменитого отца. Однако, несмотря на это, она всё же в 2021 году получила диплом журналиста, но не стала работать по специальности.
В 2020 году Стефания задумалась о создании платьев, которые бы покупали женщины, чтобы почувствовать себя в них уверенно. Дочка Маликова открыла собственный модный бутик ни где-нибудь, а в самом центре Москвы.
«Мы сделали акцент на деталях и качестве, все наши вещи делаются человеческими руками, не машинами. В них вложено очень много нашей любви и души. Наша философия заключается в простоте, элегантности и красоте», — делилась с подписчиками Стефания в социальных сетях.В то же время, некоторые представители прессы отмечали, что на китайских сайтах можно найти модели, которые подозрительно напоминают продукцию из магазинов Маликовой, но по более низкой цене. Не удивительно, что по состоянию на 2022 год компания Маликовой ушла в минус на 1,4 млн рублей.
Суды с подрядчиком
Стефания Маликова (Фото: соцсети)
Продукцию для дочери известного исполнителя шил индивидуальный предприниматель из Калуги Эрмек. Подрядчик подал на девушку иск в суд за невыплату 136 тысяч рублей. Истец заявил, что Стефания ведет бизнес не совсем честно. Но и в этом случае, пусть и со скандалом, девушка смогла выйти из ситуации.
«Фабрика не выполнила заказ в срок или с браком, что-то там случилось, за что уплачивать было нельзя», — комментировала иск Елена Маликова.
В ходе судебного разбирательства юная предпринимательница подала встречный иск и смогла отсудить эти деньги.
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* — соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ
Елена Генералова