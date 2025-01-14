Дом за 200 млн долларов и жизнь на две страны: из-за чего Агутин может лишиться недвижимости в Лос-Анджелесе

Леонид Агутин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Заслуженный артист РФ Леонид Агутин, его жена и певица Анжелика Варум могут потерять дом в Лос-Анджелесе из-за лесных пожаров.
О том, с чем может столкнуться супружеская пара, и какие знаменитости уже лишились своей недвижимости, читайте в материале «Радио 1».
Квартира Агутина и Варум площадью 300 кв. м расположена на первой береговой линии Тихого океана. Стоимость апартаментов составляет 200 млн долларов, сообщает «Пятый канал».
Квартира российской звёздной пары не только может быть разрушена из-за пожара, но разграблена мародёрами. В интернете появляются кадры, как воры выносят из оставленных домов бытовую технику, телевизоры и даже личные вещи.
Фото: iStock/Carsten Schertzer
Также стало известно, что пострадавшие жители США, вероятно, не получат страховку. Ещё весной страховые компании начали вычёркивать из договора пункты, связанные с пожарами, ссылаясь на избыточные риски, либо поднимали цены на страховой полис.
Агутин и Варум живут на две страны.
В Москве пара приобрела несколько объектов: три квартиры на Саввинской набережной в Хамовниках общей площадью 243 кв. м. и квартиру в Кочновском проезде за 47 млн рублей.
В США у супружеской четы есть недвижимость в элитном жилом комплексе в Голливуде, она стоит около 2,5 млн долларов, а также квартира в Майами, в элитном комплексе Trump Towers, стоимостью 1,5 млн долларов.
Кроме этого, Агутин с женой владеют двухэтажным домом в городе Помпано-Бич (штат Флорида, США), недвижимость расположена на побережье Атлантического океана. Цена такого дома — почти 4 млн долларов.
Известно, что в Лос-Анджелесе живёт одна из дочерей Агутина — Елизавета-Мария. В 2021 году она получила американское гражданство.
Огненная стихия разрушила дом актрисы Пэрис Хилтон в Малибу. Красивый особняк с панорамными окнами голливудская звезда приобрела три года назад за 8,4 млн долларов.
Лишился своей недвижимости и 87-летний актёр Энтони Хопкинс. Несколько лет назад он построил виллу в районе Пасифик-Палисейдс.
Почти полностью сгорел дом актёра и режиссёра Мэла Гибсона, по его словам, остались только черепицы и дымоход. Актёр лишился большого количества памятных вещей, которые собирал 15 лет, среди них были альбомы с редкими семейными фотографиями.
Беда миновала российского певца Алексея Воробьёва. Недавно он говорил, что рядом с территорией, на которой расположена его недвижимость, бушует пламя. Когда огонь стал приближаться, артист уехал со своим псом Моцартом. После он заявил, что огонь ликвидировали и дом находится в безопасности.
Напомним, что лесные пожары в округе Лос-Анджелес начались 7 января, площадь, охваченная огнём, составляет более 16 тыс. гектаров. По последним данным, по меньшей мере 24 человека погибли, более 12,3 тыс. строений, включая дома известных личностей, были уничтожены. Метеорологи связывают быстрое распространение огня с сухой и ветреной погодой.
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Мародёрство и невыплата страховки
Квартира Агутина и Варум площадью 300 кв. м расположена на первой береговой линии Тихого океана. Стоимость апартаментов составляет 200 млн долларов, сообщает «Пятый канал».
Квартира российской звёздной пары не только может быть разрушена из-за пожара, но разграблена мародёрами. В интернете появляются кадры, как воры выносят из оставленных домов бытовую технику, телевизоры и даже личные вещи.
Фото: iStock/Carsten Schertzer
Также стало известно, что пострадавшие жители США, вероятно, не получат страховку. Ещё весной страховые компании начали вычёркивать из договора пункты, связанные с пожарами, ссылаясь на избыточные риски, либо поднимали цены на страховой полис.
Другая недвижимость Агутина
Агутин и Варум живут на две страны.
В Москве пара приобрела несколько объектов: три квартиры на Саввинской набережной в Хамовниках общей площадью 243 кв. м. и квартиру в Кочновском проезде за 47 млн рублей.
В США у супружеской четы есть недвижимость в элитном жилом комплексе в Голливуде, она стоит около 2,5 млн долларов, а также квартира в Майами, в элитном комплексе Trump Towers, стоимостью 1,5 млн долларов.
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Кроме этого, Агутин с женой владеют двухэтажным домом в городе Помпано-Бич (штат Флорида, США), недвижимость расположена на побережье Атлантического океана. Цена такого дома — почти 4 млн долларов.
Известно, что в Лос-Анджелесе живёт одна из дочерей Агутина — Елизавета-Мария. В 2021 году она получила американское гражданство.
Кто из знаменитостей потерял своё имущество?
Огненная стихия разрушила дом актрисы Пэрис Хилтон в Малибу. Красивый особняк с панорамными окнами голливудская звезда приобрела три года назад за 8,4 млн долларов.
Лишился своей недвижимости и 87-летний актёр Энтони Хопкинс. Несколько лет назад он построил виллу в районе Пасифик-Палисейдс.
Почти полностью сгорел дом актёра и режиссёра Мэла Гибсона, по его словам, остались только черепицы и дымоход. Актёр лишился большого количества памятных вещей, которые собирал 15 лет, среди них были альбомы с редкими семейными фотографиями.
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Беда миновала российского певца Алексея Воробьёва. Недавно он говорил, что рядом с территорией, на которой расположена его недвижимость, бушует пламя. Когда огонь стал приближаться, артист уехал со своим псом Моцартом. После он заявил, что огонь ликвидировали и дом находится в безопасности.
Напомним, что лесные пожары в округе Лос-Анджелес начались 7 января, площадь, охваченная огнём, составляет более 16 тыс. гектаров. По последним данным, по меньшей мере 24 человека погибли, более 12,3 тыс. строений, включая дома известных личностей, были уничтожены. Метеорологи связывают быстрое распространение огня с сухой и ветреной погодой.
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Анастасия Ларина