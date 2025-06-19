Правоохранители знают, где скрывается тесть Прилучного Брутян

19 июня 2025, 10:07

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (фото: Instagram* @zepyur_brutyan)

Правоохранители знают, где скрывается объявленный в международный розыск и заочно арестованный в РФ тесть актера Павла Прилучного Аршак Брутян. Об этом сообщил РИА Новости собеседник, знакомый с ходом расследования.