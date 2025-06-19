Правоохранители знают, где скрывается тесть Прилучного Брутян
Правоохранители знают, где скрывается объявленный в международный розыск и заочно арестованный в РФ тесть актера Павла Прилучного Аршак Брутян. Об этом сообщил РИА Новости собеседник, знакомый с ходом расследования.
По его словам, сотрудники правоохранительных органов пока не могут добиться экстрадиции. В настоящее время ведется работа в данном направлении, добавил собеседник РИА Новости.
При этом он не уточнил, о какой стране идет речь.
Ранее сообщалось, что тестя Павла Прилучного Аршака Брутян заочно обвинили в незаконной организации азартных игр. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
*Запрещен в РФ
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