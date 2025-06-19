Певица Ани Лорак получила российское гражданство
Ани Лорак стала гражданкой России. 46-летняя певица получила российский паспорт 9 июня 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова инсайдера.
«Каролина Куек получила российское гражданство и российский паспорт. Он был выдан ей 9 июня», — заявил собеседник агентства.Отмечается, что в новом документе исполнительница сохранила свое настоящее имя. Она подала заявление в феврале 2024 года. Сама артистка пока никак не прокомментировала это событие.
Ранее стало известно, что Коста Лакоста решил официально «осесть» в осыпавшей его славой России. Исколесив огромную территорию страны, поп-исполнитель из Украины через некоторое время получил гражданство.
*Запрещен в РФ