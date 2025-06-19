Дмитрий Маликов рассказал о кризисах в браке

19 июня 2025, 08:59

Дмитрий Маликов с супругой Еленой (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

55-летний Дмитрий Маликов в интервью Лауре Джугелия рассказал о кризисах в браке с супругой Еленой.





Артист поделился, что проблемы в их семье появились в 2008 году. По его словам, вскоре они оба поняли, что вместе преодолевать их лучше, чем разойтись.





«Потом, Лена мудрая женщина. Ее мудрость в умении держать баланс и ситуацию под контролем. Она сильная личность, но не передавливает, потому что мужика важно не передавить», — отметил Маликов.