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Взорвала театральный мир правдой об СВО: как живет актриса Ирина Апексимова, личная жизнь, подробности

Ирина Апексимова (Фото: tagankateatr.ru)

Ирина Апексимова (Фото: tagankateatr.ru)

В российском театральном мире имя Ирины Апексимовой ассоциируется с яркими ролями и взрывной энергетикой. За пределами сценических подмостков актриса принимает активное участие в различных инициативах. Например, Апексимова поддерживает гуманитарные проекты, которые связаны с СВО.
О том, как сложилась жизнь Ирины Апексимовой на сцене и за кулисами — в материале «Радио 1».

Яркая карьера


Ирина Апексимова является одной из самых ярких актрис российского театра и кино, чья карьера охватывает уже более трех десятилетий. Она родилась 13 января 1966 года в Волгограде. Получила образование в Школе-студии МХАТ, но поступление для Апексимовой было отнюдь нелегким. Родители будущей актрисы развелись, когда ей было 8 лет, и она с матерью переехала в Одессу. В этом городе у девочки появился характерный местный говор, который не соответствовал стандартам театральных училищ. Ей неоднократно отказывали в обучении. Проработав несколько лет в разных театрах и избавившись от акцента, Апексимова смогла достигнуть желаемого.



В 1990 году Ирину приняли в Московский художественный театр имени Антона Павловича Чехова, где она проработала до 2000 года. Затем артистка основала собственное театральное агентство под названием «Бал Аст», что стало важным шагом в ее карьере. С мая 2012 года по апрель 2015-го Апексимова занимала должность директора Театра Романа Виктюка.

В 2013-м Ирина выступила продюсером и автором идеи фестиваля театрального искусства под открытым небом «Театральный марш», который в дальнейшем стал важной частью культурной жизни России.

Директор театра на Таганке



В 2015 году в жизни Апексимовой и в театральном мире произошло знаменательное событие: актриса была назначена директором Театра на Таганке, что стало значительным шагом для учреждения, которое на протяжении многих лет ассоциируется с высокохудожественными постановками и уникальным стилем.

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Апексимова, взяв на себя руководство, привнесла в его жизнь новые идеи и творческие амбиции. Под ее руководством театр не только укрепил свои позиции, но и стал платформой для обсуждения актуальных социальных и культурных тем. В 2020 году Ирина получила еще одно назначение, став руководителем театра «Содружество актеров Таганки», а через год она смогла объединить его с Театром на Таганке. Примечательно, что некоторое время назад это казалось практически невозможным, ведь эти два учреждения находились в состоянии разобщенности из-за конфликта. Тем не менее, благодаря деятельности Апексимовой это стало реальностью. Это событие не только возобновило историческую связь между двумя театрами, но и позволило создать новый комплекс, который объединил лучшие традиции и достижения обоих коллективов.

Гуманитарная помощь для СВО


Ирина Апексимова является активной сторонницей специальной операции на Украине и поддержала референдумы о присоединении новых регионов к России.

«Отношусь к этому более чем положительно. Это действительно долгожданные референдумы, я горжусь тем, что наконец это произошло», — говорила артистка.

Уточняется, что Апексимова также сотрудничает с «Народным фронтом». Она помогает организовывать гуманитарную помощь для российских бойцов ВС РФ.

В 2023 году Апексимова курировала 51-й сбор гуманитарной помощи в рамках проекта ОНФ. В результате успешной акции 1-й армейский корпус Донецкой Народной Республики получил необходимое оборудование, включая автомобиль УАЗ «Патриот», медицинские аптечки, бронежилеты и другое необходимое оборудование.

Личная жизнь


Со своей первой любовью и будущем мужем актриса познакомилась еще во времена обучения в театральном вузе. Им стал ее одногруппник — Валерий Николаев. После обучения супруги переехали в США, где Ирина родила дочь Дарью.

Дарья Авратинская (Фото: tagankateatr.ru)

Но вскоре из-за финансовых трудностей семье пришлось вернуться в Москву. По возвращению домой отношения супругов начали портиться, а после и вовсе закончились. После 12 лет прожитых вместе пара развелась.

Апексимова была второй раз замужем за Алексеем Ким, но недолго. Из-за постоянного недоверия супруга, актриса подала на развод.

В настоящее время о личной жизни Апексимовой ничего не известно, так как она старается тщательно скрывать подобную информацию.

Единственная дочь артистки — Дарья Авратинская (носит девичью фамилию своей прабабушки по материнской линии) пошла по стопам родителей и стала актрисой. Она сама, без какой-либо помощи, поступила в театральное заведение им. Щепкина. В настоящее время Дарья служит в театре на Таганке, где ее мать является директором. Многие утверждают, что девушка добилась всего только благодаря своим знаменитым родителям, однако сама Авратинская опровергает эти слухи.

Новые роли


Как заявила ранее сама Ирина, после 30 лет на сцене все сложнее найти стоящий проект.

«В кино после 30 лет ты никому не нужен. Активно сниматься я перестала после того, как однажды мне прислали предложение сыграть „маму Зины“. У героини даже имени не было! Я была страшно возмущена. У нас действительно нет сценариев для женщин „40+“, гори они огнем», — вспоминала директор театра на Таганке.

Ирина Апексимова (Фото: соцсети)

Несмотря на это, Апексимова с периодичностью все же появляется на экранах. В 2023 году актриса блистала в главной роли новогодней комедии «Корпорация Морозов». Перед этим Апексимова также исполнила главную роль в мини-сериале «Лютый-2». На сегодняшний день Ириана продолжает подтверждать свой статус одной из ведущих актрис современного театра и кино.

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Пролежни, снижение веса на фоне онкологии: состояние Ларисы Голубкиной стремительно ухудшается
Ларисе Губкиной понадобилась экстренная помощь врачей
22 января 2025, 11:18

Фото: iStock/peterscode

В последнее время состояние 84-летней Ларисы Голубкиной начало резко ухудшаться, пишет «СтарХит».
22 января стало известно, что артистка начала стремительно терять вес на фоне онкологического заболевания крови третьей степени.

«К ней приехали медики, которым она пожаловалась на сильные боли в голове и в теле. Лариса Голубкина не может спать без снотворного, ей регулярно ставят обезболивающие уколы, дают таблетки, чтобы блокировать болевые ощущения. У актрисы зафиксировали заметное снижение веса», — говорит источник, знакомый с ситуацией.

Кроме того, врачи обнаружили у Голубкиной пролежни. В последнее время она совсем перестала вставать с кровати, а от помощи близких отказывается.

Еще два месяца назад дочь артистки Мария рассказывала, что на улучшение состояния матери надеяться не стоит.

Еще два года назад назад Голубкина выходила на связь с публикой. Она рассказывала, что живет за городом и наслаждается красотами природы.

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#снижение
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#заболевания
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«Хочу разбиться»: беременная дочь Лазаревой* и Шаца** напугала своим признанием
Беременная дочь Шаца** призналась в песне, что хочет разбиться после переезда
22 января 2025, 10:57

Татьяна Лазарева* и Михаил Шац** (Фото: соцсети)

Беременная дочь Шаца** призналась в песне, что хочет разбиться после переезда. Об этом стало известно из ее соцсетей.
Дочь Татьяны Лазаревой* и Михаила Шаца** ведет блог, занимается творчеством и пишет песни, в которых открывает свою душу. Ранее она жила с мамой в Испании, в то время как Михаил** находился в Израиле. Однако теперь ситуация изменилась: девушка живет отдельно от семьи в Лиссабоне.

Софья Шац (Фото: соцсети)
Одна из песен Софьи посвящена ее отъезду из родного дома. В тексте она делится своими внутренними терзаниями, которые могут даже напугать слушателя. Очевидно, что блогеру было сложно покинуть Россию.

«Уже год, как я приняла решение не оставаться. <…> Уже год, как я мечтаю разбиться», — пишет она.

В своей музыке она перечисляет простые вещи, которые дороги каждому русскому человеку, тем самым признаваясь в своей ностальгии по дому.

«Нет, здесь не хуже, здесь просто по-другому. Я уже привыкла, но сердце тоскует по этим кухонным разговорам, большим квартирам и коридорам, высоким елкам, бутербродам, блинам, сгущенке и хороводам, грязному снегу и пешеходам», — звучат строки ее песни.
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Телеведущая Татьяна Лазарева* заявила о своей мечте вернуться в Россию

*Татьяна Лазарева признана иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
**Михаил Шац признан иностранным агентом
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«Провожали закат»: бывший муж Нелли Ермолаевой отдыхает за границей с блондинкой
Бывший муж звезды «Дома-2» Нелли Ермолаевой отдыхает за границей с подругой
22 января 2025, 10:00

Фото: iStock/Krzysztof12

В конце 2024 стало известно о разрыве звезды «Дома-2» Нелли Ермолаевой с супругом Алексеем Смагажевским, о чем он объявил лично, когда девушка афишировать проблемы в семье не хотела.
В декабре Смагажевский в статусе свободного мужчины улетел в одну из стран Азии и сконцентрировался на спорте и онлайн-коучинге. 22 января мужчина опубликовал в соцсети фотографию и похвастался романтической прогулкой по пляжу с блондинкой.
Алексей Смагажевский (Фото: соцсети)

«Вечером прилетела подруга из Москвы, и мы провожали закат», — подписал пост Смагажевский.

Какие отношения связывают мужчину с блондинкой пока не ясно.

Сама Нелли уверена, что супруг просто использовал ее ради продвижения собственных онлайн-продуктов. Поклонники очень удивились расставанию пары, ведь совсем недавно они собирались переехать в роскошный дом, который обошелся супругам в 40 миллионов рублей. Нелли и Алексей поженились летом 2023 года.

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#отношения
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«Ругать меня не надо»: стали известны последние слова Яниса Тиммы перед смертью
Раскрыты последние слова бывшего мужа Седоковой Яниса Тиммы
22 января 2025, 09:28

Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)

Бывший муж Анны Седоковой Янис Тимма покончил с собой 17 декабря 2024 года. Тело баскетболиста обнаружили в подъезде московской пятиэтажки, часть которой занимал хостел. За несколько минут до смерти спортсмен попал на камеры домофона, в этот момент он записывал голосовые сообщения.
По видео с камер наблюдения эксперты расшифровали слова, которые сказал Тимма за несколько минут до смерти. Уточняется, что спортсмен попросил не обвинять его.

«Нам удалось расшифровать такие слова: "Ты меня не слышишь? Ты не понимаешь? Ругать меня... не надо меня обвинять... Да, можешь послать меня. Куда? Я не приеду. Да... И все...? Давай-давай"», — процитировала Тимму специалист по технике речи Ксения Телешова в студии программы «Пусть говорят».

Вероятно, перед смертью баскетболист хотел связаться с Анной Седоковой.

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#видео
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#супруги
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Стало известно, с кем живет 15-летняя дочь Добровольской после ее смерти
Бывший Муж Добровольской забрал к себе ее 15-летнюю дочь
22 января 2025, 08:49

Фото: iStock/dragana991

Дочери Евгении Добровольской Анастасии всего 15 лет. После смерти матери ее забрал к себе отец кинооператор Дмитрий Мананников, пишет «7Дней.ру».
Оказывается, Мананников забрал дочь к себе почти сразу, как Добровольская начала лечиться от рака. Сейчас она продолжает жить с ним.

Девочка страдает болезнью Пертеса, которая может привести к некрозу тазобедренного сустава. Однако врачам удалось добиться стабильной ремиссии — сейчас дочь актрисы ведет полноценный образ жизни и не нуждается в дополнительном лечении.

Добровольская развелась с Мананниковым в 2022 году.

Трое взрослых сыновей Добровольской начали жить самостоятельно еще до того, как их матери поставили старшный диагноз.

В конце 2023 года актрису госпитализировали. В ходе обследования у неё была выявлена агрессивная форма онкологии желудка с подкожными метастазами и метастазами в мозг. Добровольская прошла шесть курсов химиотерапии, но болезнь была обнаружена на той стадии, когда лечению уже не поддавалась.

В декабре артистку поместили в центр паллиативной помощи, где 26 числа она встретила своё 60-летие. 10 января Евгении Добровольской не стало.

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Вован из «Реальных пацанов» заключил мирное соглашение с экс-супругой
21 января 2025, 22:05

Владимир Селиванов (Фото: соцсети)

Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов и его экс-жена Виктория Маркина заключили мировое соглашение. Бывшие супруги решили, с кем будет жить 7-летняя дочь Ева, а еще определились с размером алиментов, сообщило издание «Super.ru»
Мировое соглашение Владимира Селиванова и Виктории Маркиной утвердил Симоновский районный суд Москвы.

«Результатом сегодняшнего заседания явилось заключение мирового соглашения», — обратил внимание адвокат Маркиной Иван Кормов.

Защитник не стал разглашать сумму алиментов. Кормов уточнил, что девочка будет жить с матерью. Отмечалось, что Селиванов видится с ребенком — бывшая жена не препятствует общению отца с девочкой.

«Как ребенок захотел, так все и случилось», — добавил адвокат.

Ранее сообщалось, что певицу Анну Седокову допросили как свидетеля по делу о суициде её бывшего мужа Яниса Тиммы. Так как реального уголовного дела нет, Анну не вызывали на официальный допрос, её лишь попросили рассказать о случившемся.

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#развод
#актёр
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Сбежавший из России скандальный актёр Алексей Панин* подержал Трампа – фото
21 января 2025, 21:36

Алексей Панин* (фото: соцсети)

Скандальный актёр Алексей Панин* поддержал президента США Дональда Трампа. В соцсетях он выложил соответствующие фотографии.
В настоящее время звезда фильма Алексея Балабанова «Жмурки» проживает проживает в США. Он опубликовал фотографию, на которой стоит в красной кепке с предвыборным слоганом Трампа «Make America Great Again» («Сделать Америку снова великой»).

Алексей Панин (фото: соцсети)
Под одним из других постов он отметил: «А у нас есть гринкарта», намекая на активную борьбу избранного президента с нелегальными мигрантами.

Напомним, что изначально покинувший Россию актёр жил в Европе. Однако после очередного скандала с пьяным дебошем, закончившегося его задержанием в Эстонии, он переехал в США.

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*признан Минюстом РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#дональд трамп
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Российский робот, шпионка и клон: что скрывает Мелания Трамп, и правда ли, что настоящая жена президента США умерла в 2016 году
Жену президента США Меланию Трамп назвали «российским роботом»
21 января 2025, 20:58

Мелания Трамп (фото: соцсети)

Жену президента США Дональда Трампа, вступившего в должность накануне, назвали «российским роботом». Об этом пишет издание The Mirror.
Вокруг личности Мелании Трамп ходит большое количество слухов на протяжении многих лет. Например, некоторые пользователи Сети предположили, что Трампа на всех мероприятиях сопровождает робот, внешне очень похожий на его супругу. Люди обратили внимание на холодный и бездушный взгляд первой леди США, а также на её неестественную улыбку.

Вдобавок к этой теории ряд пользователей заявлял, что настоящей Мелании не стало в ночь выборов 2016 года, однако это скрыли, а её заменили человекоподобным роботом.

Также в соцсетях активно распространялась теория о том, что Мелания Трамп на самом деле шпионка России. Причиной для таких слухов стала беседа с президентом РФ Владимиром Путиным на ужине в ходе саммита G20 в 2017 году.

Причём известно, что бывшая модель не владеет русским языком, но знает сербский, словенский, французский, немецкий и итальянский.

Кроме того, какое-то время ходили слухи о том, что с Трампом находится клон его жены. Эта теория распространилась по интернету после того, как Трамп появилась на выборах в солнцезащитных очках.

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Сделал предложение после измены с бывшей: как развиваются отношения Давы и Мари Краймбрери и почему блогер расстался с Ольгой Бузовой
21 января 2025, 20:12

Давид Манукян (Фото: соцсети)

В конце лета блогер и рэп-исполнитель Давид Манукян, известный общественности как Дава, сделал предложение руки и сердца певице Мари Краймбрери. Об этом намекнула сама исполнительница, поделившись фото обручального кольца. Причем до этого момента звездные влюбленные не афишировали свои отношения, боясь навлечь критику и осуждение со стороны бывших партнеров.
Публику поразило, что девушка согласилась на замужество даже после того, как Дава изменил ей со своей бывшей — певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Что известно о романе Давы и Мари Краймбрери и по какой причине они скрывали свои отношения три года — в материале «Радио 1».

Отношения Давы и Мари Краймбрери


Впервые о романе Мари и Давы начали судачить осенью 2021 года, когда они встретились на музыкальной программе. В тот момент блогер публично позвал Краймбрери на свидание. Однако певица не планировала сразу соглашаться на ухаживания Давы.

«А зачем идти на свидание по публичному приглашению? Надо звать девушку лично. Берешь номер телефона, звонишь и говоришь: «Привет, погнали на свидание», — поделилась Мари в одном из интервью.

После этого Давид начал активно действовать. Уже через некоторое время влюбленных засняли в Дубае, затем — в Турции и в Армении.

Причем в социальных сетях артисты регулярно делились видео и фото, на которых даже без лиц было очевидно, что они пара.

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В марте 2024 года Краймбрери неожиданно разоткровенничалась, подтвердила отношения и представила Даву фанатам. Это произошло на ее концерте в Минске, куда Манукян прилетел вместе с семьей.

Давид Манукян и Мари Краймбрери (Фото: соцсети)


Перед началом песни «Случилась осень» Мари произнесла трогательную речь и попросила аплодисментов для мамы Давы, которая воспитала для нее любимого человека, и для его бабушки.

«Она вроде как его бабушка, а вроде как уже и моя, получается», — подчеркнула артистка.

21 августа, в свой день рождения, Мари Краймбрери опубликовала кадры, на которых подписчики заметили внушительное кольцо с бриллиантом на ее безымянном пальце.

Потом певица поделилась с журналистами, что Дава в самом деле предложил Мари стать его женой. Певица согласилась.

Измена Давы с Ольгой Бузовой


Внезапно в жизнь Давида снова ворвалась Ольга Бузова, с которой он находился в отношениях до союза с Мари более двух лет. В мае 2024 года на реалити-шоу «Сокровища императора» они встретились.

Ольга Бузова и Давид Манукян (Фото: кадр из шоу «Сокровища императора»)


Ольга Бузова уже несколько раз намекала, что в ее сердце по-прежнему остались чувства к блогеру. Вдруг со слезами на глазах экс-звезда «Дома-2» попросила Даву подойти к ней и потом поцеловала. После этого Ольга поделилась, что она всё еще ждет от бывшего партнера извинений.

«Знаешь, чего я все это время ждала на самом деле? Чтоб ты попросил прощения за все то, что было сделано. И мы с тобой оба прекрасно все знаем и понимаем. Я ждала все это время слов: «Прости, Оль!» Испугался?» — рассказала телеведущая.

Дава и его избранница никак не прокомментировали неоднозначный инцидент. Однако поклонники решили, что пара так и не смогла до конца пережить расставание, поэтому их все еще тянет друг к другу.

Почему Дава и Ольга Бузова расстались


В 2019 году на съемках клипа «Лайкер» Ольга познакомилась с Давидом Манукяном. Блогер произвел впечатление на телеведущую. Бузова старше Давы на 7 лет, но влюбленных это не смутило.

Между ними начался роман, который они сначала скрывали. В то время Ольга принимала участие в романтическом шоу «План Б». Когда новые отношения звезды перестали быть тайной, она досрочно покинула проект, заявив, что уже нашла свое счастье.

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Летом 2020 года влюбленные отпраздновали годовщину отношений. 2021 год Ольга и Давид встретили на Мальдивах, там же они сыграли свадьбу по местным обычаям.

После возвращения в Москву пара поругалась. Бузова обвинила возлюбленного в изменах и рукоприкладстве. Она разорвала отношения и не пустила Даву на празднование своего дня рождения.

Давид Манукян и Ольга Бузова (Фото: соцсети)


Давид решил не комментировать расставание. В то же время Бузова поделилась с журналистами, что она пережила в отношениях с Давидом. Телеведущая рассказала, что в период романа с Давой он поднимал на нее руку.

«Я не хочу находиться рядом в обществе с теми людьми, которые меня предавали, унижали, били, унижали мое женское достоинство, врали, клеветали на меня, на всю страну оскорбляли... Когда его мама называла меня шлюхой и так далее», — отметила Ольга.

Бузова говорила, что взаправду любила Давида, открыла ему душу, а он жестоко с ней обошелся.

«Я благодарна за все хорошее, что было. Я его любила. Это была первая после развода любовь. Я доверилась. Я его реально любила. Поэтому прошлое есть прошлое», — добавила певица.

Дава выбрал имя для будущей дочери


31-летний Давид Манукян еще не был в браке. Детей у блогера тоже нет. Однако недавно Дава поделился планами на будущее. Он рассказал, что хочет создать семью и завести детей. Он считает, что появление на свет малыша — серьезный шаг и огромная ответственность, к которым нужно быть готовым.

«Я не хочу, чтобы у меня родился ребенок, и я постоянно находился где-то. Настанет тот момент, когда вы увидите меня в роли отца», — уточнил Манукян.

Дава говорил, что уже даже выбрал имя будущей дочери. Он хочет назвать ребенка Николь или Ева. А вот имени для мальчика он пока не придумал. Давид добавил, что планирует стать многодетным отцом.

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