Взорвала театральный мир правдой об СВО: как живет актриса Ирина Апексимова, личная жизнь, подробности

Бывший муж Анны Седоковой Янис Тимма покончил с собой 17 декабря 2024 года. Тело баскетболиста обнаружили в подъезде московской пятиэтажки, часть которой занимал хостел. За несколько минут до смерти спортсмен попал на камеры домофона, в этот момент он записывал голосовые сообщения.