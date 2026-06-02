Любовь Успенская выступит в ресторане за миллионы рублей
Любовь Успенская в ближайшие дни проведёт камерное выступление в одном из столичных ресторанов. Формат вечера предполагает живой концерт с ужином, где гости смогут услышать хиты артистки, включая «К единственному нежному», «Пропадаю я» и «Карусель». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Стоимость билетов на мероприятие стартует от 54 тысяч рублей, что автоматически делает событие закрытым и доступным далеко не для всех поклонников. Организаторы ожидают высокий интерес, несмотря на премиальный ценник.
По предварительным данным, общий доход от вечера может превысить 2,9 миллиона рублей. Такой формат выступлений давно стал популярным среди артистов, позволяя совмещать концерт и элитный гастрономический вечер в узком кругу гостей.
Любовь Успенская традиционно остаётся одной из самых востребованных исполнительниц жанра, и даже камерные концерты с её участием собирают аншлаги среди поклонников шансона.
