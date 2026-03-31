«При чём тут внешность?»: Линда прокомментировала слова Андрея Губина
Линда отреагировала на высказывания Андрея Губина, ранее раскритиковавшего артистов 90-х, которые продолжают выступать, несмотря на возрастные изменения. В интервью Ксении Собчак певица дала понять, что не согласна с таким подходом.
По мнению Линды, внешность не должна играть решающей роли в творчестве. Она отметила, что изменения с возрастом естественны, однако куда важнее внутренний посыл артиста и его желание высказываться через искусство. Певица подчеркнула: если человеку есть что сказать, он будет продолжать это делать вне зависимости от внешних факторов.
Также артистка предположила, что решение Губина отойти от сцены может быть связано с личными причинами. По её словам, возможно, в его жизни произошли события, повлиявшие на самооценку и отношение к творчеству, из-за чего он перестал видеть смысл в продолжении карьеры.
