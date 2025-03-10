«Приятно видеть сына счастливым»: Мама Ярослава Дронова одобрила его отношения с Екатериной Мизулиной

Ярослав Дронов/SHAMAN и Екатерина Мизулина (Кадр из видео: Телеграм @ksbchk)
Ярослав Дронов, выступающий под творческим псевдонимом SHAMAN, со сцены публично подтвердил то, что и так все уже давно обсуждали — он и Екатерина Мизулина состоят в отношениях. Мама певца Людмила Дронова одобрила выбор сына.
В эксклюзивном интервью Пятому каналу она отметила, что считает главу Лиги безопасного интернета хорошим человеком, вполне достойной женщиной для того, чтобы быть рядом с Ярославом.
Женщина также отметила, что не была в курсе отношений «своего мальчика», Ярослав не делился с ней деталями своей личной жизни. Слухи до неё, конечно, доходили, но окончательно Людмила Дронова узнала о том, что связывает её сына и Екатерину, только вместе со всей общественностью, когда он сам рассказал об этом со сцены.
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«У меня только позитивные эмоции. Я всегда радуюсь тому, что делает моего сына счастливым. Мне очень приятно видеть, как он счастлив», — сказала любящая мать.
Женщина также отметила, что не была в курсе отношений «своего мальчика», Ярослав не делился с ней деталями своей личной жизни. Слухи до неё, конечно, доходили, но окончательно Людмила Дронова узнала о том, что связывает её сына и Екатерину, только вместе со всей общественностью, когда он сам рассказал об этом со сцены.
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Александр Бойцов