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«Приятно видеть сына счастливым»: Мама Ярослава Дронова одобрила его отношения с Екатериной Мизулиной

Мама певца Ярослава Дронова одобрила его отношения с Екатериной Мизулиной
Ярослав Дронов/SHAMAN и Екатерина Мизулина (Кадр из видео: Телеграм @ksbchk)

Ярослав Дронов/SHAMAN и Екатерина Мизулина (Кадр из видео: Телеграм @ksbchk)

Ярослав Дронов, выступающий под творческим псевдонимом SHAMAN, со сцены публично подтвердил то, что и так все уже давно обсуждали — он и Екатерина Мизулина состоят в отношениях. Мама певца Людмила Дронова одобрила выбор сына.
В эксклюзивном интервью Пятому каналу она отметила, что считает главу Лиги безопасного интернета хорошим человеком, вполне достойной женщиной для того, чтобы быть рядом с Ярославом.

«У меня только позитивные эмоции. Я всегда радуюсь тому, что делает моего сына счастливым. Мне очень приятно видеть, как он счастлив», — сказала любящая мать.

Женщина также отметила, что не была в курсе отношений «своего мальчика», Ярослав не делился с ней деталями своей личной жизни. Слухи до неё, конечно, доходили, но окончательно Людмила Дронова узнала о том, что связывает её сына и Екатерину, только вместе со всей общественностью, когда он сам рассказал об этом со сцены.

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Зависимости, проблемы с психикой и анорексия: что известно о муже задержанной за отмывание денег Александры Митрошиной
10 марта 2025, 16:04

Тимур Кошкаров (Фото: Instagram*, @timur_koshkarov)

Незадолго до истории с обвинением 30-летняя Александра Митрошина вышла замуж за коуча Тимура Кошкарова. Мужчина занимается духовными практиками, продаёт курсы, которые, по его мнению, могут изменить жизнь человека в лучшую сторону. Подробнее о личности Кошкарова читайте в материале «Радио 1».


Интернет-гуру



«Предприниматель, живу на дзене и изучаю тело», — так Кошкаров в Instagram* описывает свою жизнь.
Один из курсов Тимура, рассчитанный на 28 дней, стоит 2800 рублей. По словам коуча, у него достаточно последователей.
«Уже более 300 людей, и я в том числе, занимаемся в клубной программе. Это программа практик помогает управлять состоянием, мыслями и делать тело красивее, а жизнь богаче», — рассказывает на своей странице в Instagram* муж Митрошиной.


«Вышел из зависимостей и проблем с психикой»



В своём блоге Тимур Кошкаров поделился с подписчиками информацией о себе, о том, через что ему пришлось пройти и как долго он занимается йогическими и медитативными практиками.

Тимур Кошкаров (Фото: Instagram*, @timur_koshkarov)

Так, Тимур родился в Москве, создавал, развивал, продавал бизнес-проекты с прибылью 1-5 миллионов рублей в месяц.
«Вышел из зависимостей, восстановился от анорексии, проблем с психикой, вышел из миллионного долга и научился соединять духовное и материальное в деятельности <…> Хорошо разбираюсь в питании. Ушёл от жёсткого РПП (расстройства пищевого поведения – прим. ред.) своими ручками и головой», — написал Кошкаров.
Кроме того, Тимур занимается борьбой, боксом, сёрфингом, изучает религии.


Вёл дела новоиспечённой жены



Тимур Кошкаров вёл финансовые дела своей супруги Александры Митрошиной. Он уволил её команду и взял на себя всю работу, связанную со счетами и отчетностью. Стоит отметить, что следователи не задержали и не допросили Тимура, хотя он лично причастен к деятельности Митрошиной.

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Известно, что сам Кошкаров уехал из России в 2022 году. На родине мужчину разыскивали из-за неоплаченных дорожных штрафов.


Последние новости о задержании Митрошиной



Столичный суд отправил блогера Александру Митрошину под домашний арест до 24 апреля. Как сообщает ТАСС, в это время ей запрещено пользоваться интернетом и другими средствами связи. Кроме того, Александре нельзя говорить со свидетелями об уголовном деле. Супруг Митрошиной Тимур Кошкаров лично присутствовал на суде. После оглашения решения Митрошина покинула здание суда в сопровождении полиции. Комментировать журналистам постановление суда она не стала.

Александра Митрошина (Фото: Телеграм, @mitroshinablogging)

Напомним, что 7 марта Александру задержали в аэропорту Сочи по прилёте из Дубая. В отношении блогера возбуждено уголовное дело: она подозревается в отмывании денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Митрошина задолжала государству более 127 млн рублей. Чтобы скрыть эти деньги, девушка часть суммы вложила в недвижимость в Москве, недавно она приобрела помещение в здании на Большой Дмитровке за 60 млн рублей. Александре грозит до 7 лет лишения свободы.


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Призналась в отмывании 127 млн и просила домашний арест: чем известна Александра Митрошина и в чем ее обвиняют
10 марта 2025, 15:54

Блогер Александра Митрошина (фото: РИА Новости / Максим Блинов)

7 марта блогера Александру Митрошину задержали в аэропорту Сочи. Ей предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму 127 миллионов рублей.
Это не первый раз, когда у правоохранительных органов возникают к ней вопросы. Еще в 2023 году Митрошина уже становилась фигурантом уголовного дела, связанного с налоговыми нарушениями. Подробнее об этом деле и о том, кто такая Александра Митрошина, расскажет «Радио 1».

Проблемы с законом: в чем обвиняют блогера


Митрошина долгие годы демонстрировала в соцсетях роскошную жизнь, однако в последниее время столкнулась с серьезными юридическими проблемами.

Еще два года назад ее обвиняли в неуплате налогов. Тогда следствие насчитало долг в размере около 200 миллионов рублей. Митрошиной удалось погасить задолженность, после чего она уехала в Дубай и продолжила там вести свой бизнес. Казалось, что вопрос с законом был решен, но на деле это оказалось не так.

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7 марта 2025 года блогер неожиданно вернулась в Россию. В аэропорту Сочи ее встретили сотрудники правоохранительных органов и задержали по подозрению в отмывании 127 миллионов рублей.

Судебное разбирательство и мера пресечения


Сегодня в Чертановском суде прошло первое слушание по ее делу. На заседании рассматривался вопрос о мере пресечения.

Александра заявила, что не собирается скрываться от следствия.

«Я признаю свою вину, свои ошибки, но я не собираюсь препятствовать следствию и процессу. Была недоимка налогов, но я все закрыла и больше подобного не допускала», — сказала Митрошина на заседании.

По итогам рассмотрения суд принял решение отправить блогера под домашний арест до 24 апреля.

Александра Митрошина (фото: Instagram* / @alexandramitroshina)

В этот период ей запрещено:

  • общаться с фигурантами дела, за исключением адвокатов;
  • пользоваться телефоном и Интернетом;
  • совершать звонки, кроме экстренных служб.

Судя по реакции Александры, она осталась довольна таким решением. Блогер попросила суд назначить ей домашний арест в квартире отца ее мужа, предпринимателя и тренера по йоге Тимура Кошкарова. Она уточнила, что супруг готов взять на себя ее содержание на этот период, поскольку у него есть собственное ИП.

«Я очень устал, спасибо за интерес», — сказал Тимур журналистам.

Кто такая Александра Митрошина


Александра Митрошина — российский блогер, журналист и писатель, известная своими обучающими курсами по продвижению в соцсетях.

Она училась на факультете журналистики МГУ, затем продолжила обучение в Высшей школе экономики на направлении «медиапроизводство». Некоторое время работала на радио, но затем сосредоточилась на блогинге.

Свой Instagram*-аккаунт Митрошина ведет с 2013 года. Изначально она публиковала контент, связанный с тренировками по карате, но позже сменила направление и начала обучать аудиторию продвижению в соцсетях, созданию онлайн-бизнеса и монетизации контента.

Александра Митрошина (фото: Instagram* / @alexandramitroshina)

В описании ее страницы значится: «Как начать вести блог с нуля и заработать на нем много красивых денег». В своих постах блогер объясняет, как продавать товары и услуги в соцсетях, строить онлайн-бизнес и выбирать площадки для продвижения.

В марте 2022 года Митрошина переехала в Дубай, где прожила три года. Там она продолжала вести соцсети и развивать свои обучающие курсы.

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Ушла от ревнивца и влюбилась в мужа Анны Ковальчук: как Наталья Терехова устроила свою карьеру и личную жизнь
10 марта 2025, 15:22

Наталья Терехова (Фото: кадр из сериала «Ожидается ураганный ветер»)

Актриса Наталья Терехова смогла прославиться благодаря ролям в картинах «Колдовская любовь», «Ключи от счастья», «Ожидается ураганный ветер», «Конь изабелловой масти». Как складываются личная жизнь и карьера у Натальи — в материале «Радио 1».

Биография Натальи Тереховой

Наталья Терехова появилась на свет 6 сентября 1982 года в Ленинграде. Родители девушки не были связаны с миром искусства. Папа трудился врачом, но со временем начал развивать собственный бизнес. Мама работала медсестрой, но после появления детей ей пришлось стать домохозяйкой. Кстати, дедушка Натальи был артистом, но не кино, а балета.

Терехова всегда интересовалась творчеством, в школе постоянно выступала на мероприятиях. После выпуска из школы девушка с первого раза смогла попасть в Академию театрального искусства в родном Санкт-Петербурге. В 2004 году Наталья получила диплом актрисы театра и кино, обучалась на курсе Куницына и Барышевой.

Наталья Терехова (Фото: кадр из сериала «Конь изабелловой масти»)

Наталья Терехова в кино и театре

В 2006 году Терехова начала работать в Санкт-Петербургском государственном драматическом театре «Комедианты». Сниматься в кино артистка стала в 2001 году. Она дебютировала в эпизоде криминального сериала «Убойная сила 4». 2002 год для Натальи оказался знаковым, поскольку она смогла исполнить ключевую роль в картине «Золушка в сапогах». Но ошеломительный успех пришел к Тереховой в 2003 году после выхода на экраны сериала «Линии судьбы», где она перевоплотилась в Юлию Вершинину.

В 2008 году артистка порадовала фанатов главными ролями в двух картинах — «Ключи от счастья» и «Колдовская любовь». Наталью можно увидеть еще во многих проектах, в том числе в «Я буду жить!», «Агент национальной безопасности», «Мангуст», «Примета на счастье» и других.

Наталья Терехова (Фото: кадр из фильма «Примета на счастье»)

Личная жизнь Натальи Тереховой

Первый брак Терехова заключила с российским артистом Виталием Исаковым. Пара встретилась в студенческие годы. Муж то и дело ревновал Наталью, с трудом переносил тот факт, что артистка играет на экране любовь с другими актерами. Все это и привело к разладу в семье. Детей у Тереховой и Исакова не появилось.

«Он дико ревнует меня и терпеть не может подобные мои роли. Просто выходит из театра, а потом — из себя. По этой причине мы сейчас и разводимся... когда были пробы «Колдовской любви», он приходил на кастинг и спорил с режиссёром, пытался ему что-то доказать. Я из-за дверей слышала только обрывки фраз, его голос: «Если вам не важно, как будет происходить сцена поцелуя, и вас интересуют только актёрские данные Наташи, может, обойдётесь без...». Это ведь ужасно», — делилась актриса.

Анатолий Ильченко (Фото: кадр из сериала «Свои»)


Наталья долгое время не могла обрести женское счастье. Все изменилось, когда в театре она повстречала артиста Анатолия Ильченко. Изначально Терехова не замечала мужчину, но со временем Ильченко смог завоевать ее внимание и расположение. Известно, что Анатолий раньше состоял в браке с актрисой Анной Ковальчук. У супругов родилась дочь Злата.

В 2011 году у Натальи появился сын Дмитрий. А в 2013 году родился Артем. К слову, с Анной Ковальчук Терехова общается и поддерживает дружеские отношения.После первых родов артистка не работала на протяжении трех лет. Сейчас Наталья выходит на театральную сцену и продолжает сниматься в кино. Еще Терехова развивает свой бизнес. Вместе с командой она запустила бренд правильного питания.

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Бросил жену беременной: чем обернулся ранний брак Евгения Плющенко, почему его сын носит фамилию матери и как выглядит сейчас
10 марта 2025, 15:16

Евгений Плющенко (Фото: Instagram*@plushenkoofficial)

Сегодня, 10 марта, старшему сыну Евгения Плющенко исполняется 18 лет. Егор — сын фигуриста от первого, не сложившегося брака, с Марией Ермак. О том, почему отец и сын долгое время не общались, и о сложных отношениях с бывшей женой спортсмена, читайте в материале «Радио 1».

Ранний брак фигуриста


В 2005 году, когда карьера Евгения Плющенко была на пике, судьба свела его с прекрасной Марией Ермак. Встреча произошла на одной из улиц Санкт-Петербурга. Фигурист заметил девушку в роскошном автомобиле и решил догнать ее и узнать номер телефона.

По словам матери фигуриста, Евгений почти сразу же выразил желание взять в жёны Марию. Женщина одобрила выбор сына — Мария была красива и умна и очень хорошо относилась к Жене, кроме того, она была дочерью известного бизнесмена из Санкт-Петербурга, Георгия Ермака.

В начале отношений Мария проявляла невероятную заботу о своём возлюбленном. Она старалась создать в доме атмосферу уюта и тепла, готовила для него вкусные блюда и поддерживала на соревнованиях.

Все изменилось после свадьбы. Супруга оказалась очень ревнивой. Ревность распространялась даже на друзей, маму Евгения и спорт. Девушка настаивала на окончании карьеры Плющенко в фигурном катании. На этой почве между супругами постоянно возникали скандалы. На тот момент Мария уже ждала ребенка, Евгений несколько месяцев терпел давление жены и в итоге не выдержал и решил разорвать отношения еще с беременной супругой.

Другая фамилия назло фигуристу


Егор Ермак и Евгений Плющенко (Фото: Instagram*@plushenkoofficial)

В июне 2006 года родился ребенок. Назло Евгению Мария зарегистрировала малыша под именем Егор, а не Кристиан, как ранее вместе решили супруги, кроме того, она записала малыша на свою девичью фамилию.

«Теперь она не устает повторять: "Плющенко никогда не воспитывал сына!" Но зато Женя зарабатывал деньги. Ведь всё, что есть у Егора, куплено нами. Мы до двух лет обеспечили моего внука. И что бы ни случилось, Женя никогда не откажется от сына», — делилась с журналистами мама фигуриста.

Пара прошла через трудный бракоразводный процесс и официально получила развод только в 2008 году. Плющенко пытался в судебном порядке получить право на опеку над ребёнком, но суд не встал на его сторону. После этого Евгений долгие годы пытался наладить отношения с ребенком, но бывшая супруга категорически запрещала видеться сыну с отцом.

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Все встало на свои места


Егор Ермак, Александр и Арсений Плющенко (Фото: Instagram*@plushenkoofficial)

В 2017 году отношения между Плющенко и Ермак потеплели и у спортсмена появилась возможность больше общаться с сыном.

«С Егором мы сейчас в таком продуктивном диалоге, и я думаю, что в будущем все окончательно встанет на свои места. Я очень хочу, чтобы он больше общался с Сашей, Колей и Андрюшей. Пока он не готов, наверное. «Давай, пап, мы с тобой побудем, а потом я приеду в вашу семью», — говорит. Это нормально — не надо форсировать события, сегодня у нас хорошие отношения, и по мере взросления Егора этот процесс будет развиваться. Я для этого делаю всё», — цитировало слова Плющенко в 2017 году издание Sport24.

Сейчас Егору уже 18 лет, он не ведет публичный образ жизни и не катается на коньках как его отец. При этом молодой человек увлекается другими видами спорта, особенно единоборствами.

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Сложные испытания и первая любовь: Как жизнь Гостюхина, звезды сериала «Дальнобойщики», была полна болезней, депрессии и лишений
10 марта 2025, 15:07

Владимир Гостюхин (Фото: РИА Новости/Василий Батанов)

Владимир Гостюхин, ставший известным благодаря роли Фёдора Ивановича в сериале «Дальнобойщики», отмечает 79-ю годовщину.
Его жизнь была полна испытаний: он мог погибнуть в детстве, попасть в колонию или спиться, но судьба сохранила его для счастья с четвёртой женой и для того, чтобы зрители увидели его талант в популярном сериале. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».

Любовь спасла от смерти

Владимир Гостюхин родился 10 марта 1946 года в Свердловске, его принесли из роддома, закутав в отцовскую солдатскую шинель. В три года он сильно заболел, врачи не могли помочь. Отец увёз его в деревню к деду, где забота, любовь, парное молоко, мёд и берёзовый сок спасли мальчика.

Секция бокса

Застенчивый и нерешительный мальчик в детстве сталкивался с насмешками сверстников. Его поддерживала старшая сестра Марина, готовая заступиться.

Парень стал заниматься спортом и физически окреп, но научился давать отпор обидчикам только в техникуме. После того как его избили на улице, он записался в секцию бокса, что помогло ему преодолеть свою нерешительность и завести новых друзей.

Фото: iStock/Aramyan

Уличные бои «стенка на стенку»

В те времена среди молодежи были популярны уличные бои «стенка на стенку». Гостюхин тоже принимал в них участие. К семнадцати годам у него уже было 28 задержаний милицией. Однажды он получил сильный удар бутылкой по голове, что привело к перелому черепа, ему пришлось долго лежать в больнице.

В другой раз, после жалобы пострадавших, Владимир оказался на грани колонии — ему грозило три года лишения свободы. Однако в какой-то момент, осознав, что его жизнь движется в неправильном направлении, он решил изменить свой путь. Он разорвал связи с друзьями, которые пытались его преследовать за «предательство», но вскоре оставили его в покое.

Главная роль

Отец помог Владимиру восстановиться в техникуме, откуда его отчислили за драки на третьем курсе. В городе его уважали — он был фронтовиком с ранениями и наградами, работал директором деревообрабатывающей фабрики. Отец смог доказать в техникуме, что Володя действительно изменился. Ему поверили и даже предложили выступить на праздничном вечере. Его номер произвел хорошее впечатление на руководителя театрального кружка, который уговорил Гостюхина сыграть главную роль в студенческом спектакле.

Владимир попробовал, но это ему не понравилось, и он перестал ходить на репетиции. Однако ему пригрозили лишением стипендии, и он, скрепя сердце, продолжил выходить на сцену. Постепенно он втянулся в процесс, начал получать удовольствие от нового для себя занятия и сыграл в нескольких спектаклях.

Первая любовь

На танцах Владимир познакомился с Наташей, в которую влюбился. Девушка играла с его чувствами: то проявляла нежность, то отталкивала его. Узнав, что Наташа снова встречается с бывшим парнем, он стал свидетелем её трагедии — она забеременела после изнасилования. Владимир помог ей избавиться от беременности, и их роман возобновился. Однако вскоре Наташа снова решила расстаться, что стало для него последней каплей. Начав встречаться с другой девушкой, он столкнулся с преследованием Наташи, но не смог вернуться к ней.

Спустя 20 лет Владимир Гостюхин, ставший известным актёром, решил встретиться со своей первой любовью Наташей. На встрече в кафе он увидел её изменившейся: располневшую и обычную женщину, замужнюю с тремя детьми, один из которых умер. Она рассказала о трудной жизни с пьющим мужем. Владимир пригласил её к себе, но Наташа отказалась. Они попрощались навсегда, но воспоминания о первой любви остались с ним на всю жизнь.

Поступление в ГИТИС и смерть мамы

Владимир Гостюхин с радостью поступил в ГИТИС, но спустя год, вернувшись на родину на каникулы, столкнулся с трагедией: его мама попала под машину и через неделю скончалась в больнице. Горе поглотило Владимира, и он не мог продолжать учёбу, погрузившись в депрессию и алкоголь. На съёмках он встретил Зинаиду, ассистента художника по костюмам, они поженились, хотя у Владимира уже был один развод, о котором он предпочитал не вспоминать.

Однако жизнь была сложной: они жили в нищете, особенно после рождения дочери Ирины. Владимир долго не мог найти работу и даже думал о суициде, чувствуя, что жизнь не сложилась. Постепенно всё изменилось: его приняли в труппу театра, начались съёмки в кино и ему дали квартиру. Но с течением времени любовь между ним и Зинаидой угасла, и он всё больше отдалялся от дочери.

Решил уйти от жены

Во время съёмок очередного фильма Владимир Гостюхин встретил художника-гримёра Светлану и понял, что это любовь. Он решил уйти от жены Зинаиды и честно рассказал ей о своих чувствах. Их расставание затянулось на год. В конце концов, Владимир перебрался к Светлане в Минск, оставив Зинаиду и дочь. Однако отношения с бывшей женой наладились: он исправно платил алименты и даже пришёл на её вторую свадьбу, искренне желая ей счастья.

Фото: iStock/Marina Moskalyuk

Романы на стороне

В браке со Светланой у Владимира родилась вторая дочь — Маргарита. Они прожили вместе 20 лет, но счастье длилось лишь в первые годы. Постепенно между супругами начала нарастать дистанция. Гостюхину не хватало тепла и заботы. Он надеялся, что Светлана будет приезжать к нему на съёмки и поддерживать его, но этого не происходило. В результате у артиста начались романы на стороне, и он искал в других женщинах то, чего не находил в семье. В итоге одна из этих женщин подарила ему дочь Александру.

Любовь, которая не знает преград

В возрасте 50 лет Владимир Гостюхин принял судьбоносное решение — покинуть семью, оставив Светлане и дочери Маргарите квартиру. К этому времени в его жизни произошли значительные перемены: он снова ощутил прилив чувств, встретив женщину, которую считает своей судьбой. Алла Пролич, на 20 лет младше Гостюхина, стала не только его партнером, но и вдохновением.

Их любовь не знает преград, разница в возрасте не мешает их счастью. Владимир с гордостью отмечает, что помог Алле раскрыть её талант, превратив её в настоящую актрису. В свою очередь, она привнесла в его жизнь новые краски, научив готовить изысканные блюда. Спустя два десятка лет совместной жизни, Гостюхин выглядит по-настоящему счастливым.

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#статьи
#кино
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