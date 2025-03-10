«Выгодный мезальянс»: Психоаналитик рассказала, зачем SHAMANу Екатерина Мизулина

SHAMAN и Екатерина Мизулина (фото: @shaman_channel)
Во время концерта под названием «Ты моя», прошедшего 9 марта, Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом SHAMAN, пригласил на сцену Екатерину Мизулину, публично подтвердил, что они «являются парой» и закрепил это объявление страстным поцелуем.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что подозревать Шамана в корыстном и выгодном романе с Мизулиной не стоит.
По ее словам, артист сам осознает свою уникальность и превосходство в мире шоу-бизнеса.
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«Начнем с того, что Шаман по своей природе настоящий лицедей. Он артист, у него большой нарциссический, выпирающий, выдающийся невроз. Он делает головокружительную карьеру, у него это получается, и было бы странным, если бы он, имея высочайшее о себе самомнение, осознавая уникальность своего таланта, уважая свою работоспособность, выбрал какую-то девочку», — сказала психоаналитик.
По ее словам, артист сам осознает свою уникальность и превосходство в мире шоу-бизнеса.
«У него в его юном возрасте получается делать карьеру. Понятно, что не без посторонней помощи, но он эту помощь хорошо принимает и умеет ей пользоваться. Поэтому какие-то выгодные мезальянсы с женщинами, которые смогут его продвигать, будет для него чем-то мелким. Но и странно было бы предполагать, что Шаман может влюбиться в простую девушку, студентку кулинарного техникума, потому что он мужчина с пониманием своей значимости», — пояснила Смолярчук.
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Анастасия Панченко