«Выгодный мезальянс»: Психоаналитик рассказала, зачем SHAMANу Екатерина Мизулина

Алла Пугачёва с иронией обратилась к журналистам НТВ, которые стали участниками недавнего скандала, устроенного 75-летней бывшей Примадонной в порту кипрского Лимассола. Певица снабдила свой пост скриншотами видео и заявила, что рада тому, что в своём возрасте может выглядеть так свежо и молодо.