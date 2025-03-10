«Родился стариком»: Психоаналитик рассказала, какая женщина нужна SHAMANу на самом деле

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)
9 марта на концерте к SHAMANу вышла Екатерина Мизулина в белом платье. Певец «рассекретил» их отношения, о которых в последнее время говорит вся страна: кто-то осуждает, кто-то восхищается, кто-то принимает как факт.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что для Shamanа важно быть в отношениях с женщиной, в которой есть ресурс.
По ее словам, Shamanу нужна женщина, которая будет проходить такой же трудный карьерный путь.
Она добавила, что он не хочет быть «папиком», спасателем и воспитателем для девушки, потому что это станет для него бременем.
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«Shaman человек системный, он работает в бесконечном таком дисциплинарном режиме. Он успешный и значимый в обществе. Поэтому для него важно составлять пару с женщиной такого же успеха, он должен видеть ресурс», — сказала эксперт.
По ее словам, Shamanу нужна женщина, которая будет проходить такой же трудный карьерный путь.
«Странно было бы, если бы он познакомился с женщиной на детской площадке, которая сидит, вяжет носки на солнышке — конечно, нет. Несмотря на то, что ему нет сорока, он мужчина зрелый. Есть такое понятие: человек родился стариком. Он не совершает каких-то компульсивных действий, он человек вдумчивый. Поэтому ему нужна женщина, которая будет так же рационально подходить к жизни и ценить ее», — поделилась своим мнением психоаналитик.
Она добавила, что он не хочет быть «папиком», спасателем и воспитателем для девушки, потому что это станет для него бременем.
«Он выбирает себе таких мощных женщин. В этом нет ничего удивительного, это абсолютнейшая закономерность», — заключила Смолярчук.
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Анастасия Панченко