Признанная умершей звезда «Пацанок» Янголенко оказалась жива

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Участница шоу «Пацанки» Диана Янголенко инсценировала свою смерть ради денег. Об этом сообщает издание «StarHit».
В течение нескольких дней в сети активно обсуждалась новость о смерти Янголенко. Были даже опубликованы фотографии якобы с её похорон. Однако позднее девушка в своём личном блоге написала, что жива, а ненастоящая смерть была частью социального проекта, в котором она приняла участие.
Она разместила видео, в котором возложила цветы на свою могилу, зачитала стихотворение о смерти и призвала ценить то, что имеешь.
По словам Янголенко, это была история о том, до чего может дойти, если употреблять запрещённые вещества.
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Она разместила видео, в котором возложила цветы на свою могилу, зачитала стихотворение о смерти и призвала ценить то, что имеешь.
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Анастасия Чинкова