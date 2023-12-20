«Без штанов и без глаз»: кто изуродовал мёртвую москвичку и ее связь с шоу «Пацанки»

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На берегу озера в Подмосковье найдено тело молодой девушки. Страшную находку сделали волонтеры спасательно-поискового отряда. Оба глаза погибшей были выколоты, а штаны – спущены до колен. Редакция «Радио 1» расскажет, почему правоохранители не торопятся называть смерть насильственной, и какие факты вскрылись об образе жизни 27-летней Кристины.
Что известно о девушке, полураздетое тело которой нашли у озера в Подмосковье
27-летняя Кристина переехала из Тюменской области в Москву в 2005 году. Девушка проживала в квартире вместе с матерью. Отношения между родственницами не были гладкими. На почве ревности к старшей сестре и ее детям, Кристина часто ссорилась с матерью. В Москве девушка работала барменом и официантом.
Также сообщается, что около пяти лет назад Кристина принимала участие в кастинге телешоу «Пацанки», однако на проект так и не попала. Девушка отдавала предпочтение мужской одежде, короткой стрижке и имела несколько татуировок.
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27-летняя Кристина поссорилась со своей матерью в субботу утром. Причиной конфликта вновь стала ревность девушки. Кристина ушла из дома около семи часов утра. Вскоре она созвонилась с матерью, однако больше на звонки не отвечала. Через несколько часов после ее ухода из дома, мобильный телефон Кристины перестал находиться в сети.
Обеспокоенная мать обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери. Волонтеры из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» присоединились к поискам. Женщина также воспользовалась услугами таролога, которая подсказала местонахождение дочери. Тело девушки действительно нашли у озера, на которое указала специалист. Кроме того, таролог «увидела» в момент смерти Кристины двоих мужчин рядом с ней.
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В ночь на вторник тело девушки было обнаружено на берегу озера Рабиновское в Богородском городском округе, в 2,5 км от деревни Мишуково.
Куртка Кристины была обнаружена на ледяном покрытии озера. Тело лежало на берегу. Оба глаза девушки были выколоты, а штаны спущены до колен. Из личных вещей пропала банковская карта. Позже рядом с местом обнаружения тела девушки были найдены следы крови. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства гибели девушки.
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Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе – ненасильственную смерть, пишет Shot. Следователи предполагают, что Кристина могла снять с себя одежду самостоятельно. Такой эффект называют «парадоксальным раздеванием», когда человек замерзает, но ему кажется, что становится жарко, поэтому он избавляется от вещей. Глаза девушки могли обезобразить лесные обитатели.
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По некоторым данным, правое глазное яблоко могли уничтожить грызуны, поэтому выводы о маньяке делать рано. Правоохранители также выяснили, что накануне гибели Кристина поссорилась со своей подругой и опубликовала на своей странице в социальной сети песню «Шалава» в исполнении Loc-Dog.
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