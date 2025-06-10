Признавшийся в любви к украинцам рэпер Jah Khalib планирует дать два концерта в Москве

10 июня 2025, 21:43

Покинувший Россию рэпер Jah Khalib планирует летом дать концерты в Москве

Jah Khalib (фото: Instagram** @jahkhalib)

Покинувший Россию и признавшийся в любви к украинцам рэпер Jah Khalib (настоящее имя – Бахтияр Мамедов) собирается дать два концерта в Москве этим летом.