Признавшийся в любви к украинцам рэпер Jah Khalib планирует дать два концерта в Москве
Покинувший Россию и признавшийся в любви к украинцам рэпер Jah Khalib (настоящее имя – Бахтияр Мамедов) собирается дать два концерта в Москве этим летом.
Отмечается, что 10 июля у артиста запланировано выступление в элитном ресторане на Саввинской набережной, а 11 июля он даст концерт в рамках фестиваля #Лето LIFE напротив сгоревшего во время теракта «Крокус Сити Холла». Стосимость билетов начинается от пяти тысяч рублей и доходит до 280 тысяч.
При этом, как пишет Telegram-канал Readovka, на сайте музыканта ничего не говорится о мероприятиях в Москве.
Напомним, что после начала СВО Мамедов покинул Россию, осудив действия властей. Он обосновался на своей родине, в Казахстане, а на своих выступлениях признавался в любви к украинцам и говорил, что восхищается ими.
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