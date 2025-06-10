Участница Pussy Riot Толоконникова* села в импровизированную тюрьму в Лос-Анджелесе, охваченном беспорядками

10 июня 2025, 12:12

Надежда Толоконникова* села в импровизированную тюрьму в Лос-Анджелесе

Надежда Толоконникова* (фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова* села на десять дней в импровизированную тюрьму в Лос-Анджелесе, но оказалась никому не нужна из-за сильнейших беспорядков. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.