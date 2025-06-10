Участница Pussy Riot Толоконникова* села в импровизированную тюрьму в Лос-Анджелесе, охваченном беспорядками
Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова* села на десять дней в импровизированную тюрьму в Лос-Анджелесе, но оказалась никому не нужна из-за сильнейших беспорядков. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что участница феминистской панк-группы решила доказать, что Россия является «полицейским государством». Она села в импровизированную тюрьму – стальную реплику российской тюремной камеры – и даже сделала бесплатный вход, чтобы люди приходили навестить её. Однако по иронии судьбы никто не пришёл, поскольку в Лос-Анджелесе вспыхнули серьёзные протесты и беспорядки с мародёрством и драками с полицейскими.
В результате, перформанс не удался.
Напомним, что в 2012 году группа Pussy Riot устроила акцию в Храме Христа Спасителя в Москве под названием «Панк-молитва». Это стоило участницам свободы. Они были обвинены в хулиганстве, мотивированном религиозной ненавистью, и приговорены к двум годам лишения свободы.
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