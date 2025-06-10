Признанный иноагентом журналист Венедиктов* рассказал о дружбе с Песковым

10 июня 2025, 21:12

Журналист Венедиктов* сообщил, что их с Песковым дружба заморозилась

Алексей Венедиктов (фото: РИА Новости/ Евгений Биятов)

Бывший главред ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* заявил, что больше лично не встречается с пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым, о дружбе с которым неоднократно рассказывал ранее.







«Естественно, отношения (c Песковым – прим.ред.) заморозились, но профессиональная часть сохранилась», – отметил Венедиктов*, беседуя с журналистом Юрием Дудём*.