Признанный иноагентом журналист Венедиктов* рассказал о дружбе с Песковым
Журналист Венедиктов* сообщил, что их с Песковым дружба заморозилась
Бывший главред ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* заявил, что больше лично не встречается с пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым, о дружбе с которым неоднократно рассказывал ранее.
«Естественно, отношения (c Песковым – прим.ред.) заморозились, но профессиональная часть сохранилась», – отметил Венедиктов*, беседуя с журналистом Юрием Дудём*.Однако, по словам редактора, он может при необходимости обратиться к официальному представителю Кремля за помощью. Периодически он уточняет у Пескова какие-либо вопросы как журналист и получает на них ответ.