Продюсер Данилко заявил, что тот ненавидел образ Сердючки

Известный российский артист Филипп Киркоров рассказал, как распался его брак с Аллой Пугачевой. Выступая в программе «Новые русские сенсации», артист рассказал, как думал, что ничто не сможет испортить их отношения, но молодой юморист Максим Галкин* увел его избранницу.