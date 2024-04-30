Продюсер Данилко заявил, что тот ненавидел образ Сердючки

Фото: РИА Новости/ Владимир Астапович
Продюсер Сергей Лавров рассказал, что уговаривал Андрея Данилко выступать в роли Верки Сердючки, пишет mk.ru.
Как рассказал Лавров, Данилко приходилось уговаривать поработать в России, и на это уходило огромное количество сил.
По его словам, Данилко хотел чего-то гениального, но люди ждали от него Сердючку. И это несмотря на то, что «Верка» приносила ему огромные деньги.
Как рассказал Лавров, до начала специальной военной операции Данилко зарабатывал в России 100-200 тысяч евро за один концерт. В Новый год он мог увозить из страны по несколько миллионов евро.
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По его словам, Данилко хотел чего-то гениального, но люди ждали от него Сердючку. И это несмотря на то, что «Верка» приносила ему огромные деньги.
Как рассказал Лавров, до начала специальной военной операции Данилко зарабатывал в России 100-200 тысяч евро за один концерт. В Новый год он мог увозить из страны по несколько миллионов евро.
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