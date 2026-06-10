Продюсер Дробыш назвал лучшего кандидата от России на «Интервидении»
Виктор Дробыш назвал Филиппа Киркорова лучшим кандидатом на «Интервидении»
Виктор Дробыш выдвинул кандидатуру Филиппа Киркорова в качестве представителя России на международном музыкальном конкурсе. Корреспонденты РИА Новостей выяснили, почему Виктор Яковлевич сделал такой выбор.
«Пусть опять будет Киркоров. Он в этом разбирается, кстати, лучше всех, между прочим. Это очень хороший выбор», — поясняет продюсер.
И действительно, Виктор Яковлевич не голословен. В 1995 году Киркоров представлял РФ на «Евровидении» с песней «Колыбельная вулкану» и занял 17-е место. В последующие годы он не раз выступал в качестве автора песен, наставника и продюсера для участников конкурса из разных стран.
В свою очередь выдвигаются и иные кандидатуры, например, Лариса Долина назвала Александру Воробьеву, Диму Билана и Сергея Лазарева претендентами на участие в «Интервидении».