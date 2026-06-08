«Врать не может»: Дробыш встал на сторону Киркорова в скандале с победой Болгарии
Дробыш поддержал Филиппа Киркорова в споре о победе Болгарии на «Евровидении»
Музыкальный продюсер Виктор Дробыш на премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение» поддержал Филиппа Киркорова в споре о его причастности к победе Болгарии на «Евровидении».
После финала «Евровидения» в этом году Филипп Бедросович публично объявил, что его команда помогла Болгарии одержать победу. В беседе с «Газетой.Ru» Дробыш заявил, что верит исполнителю хита «Зайка моя».
«Киркоров врать не может. Это их болгарские разборки, пусть сами решают», — отметил композитор.Продюсер добавил, что уже давно отошёл от международных вокальных конкурсов. Он признался, что даже на «Интервидение-2026» в Саудовскую Аравию не стал бы отправлять российских артистов.
«Никого бы не отправил. Жарко. А вдруг бомбёжки? Я мимо всего этого прохожу. Я уже с «Бурановскими бабушками» набуранился, мне очень понравилось», — рассказал Дробыш.Отмечается, что певица Дара опровергла слова Киркорова о помощи Болгарии. Она заявила, что артист не имеет отношения к её песне «Bangaranga».