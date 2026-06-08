«Врать не может»: Дробыш встал на сторону Киркорова в скандале с победой Болгарии

08 июня 2026, 14:42

Дробыш поддержал Филиппа Киркорова в споре о победе Болгарии на «Евровидении»

Виктор Дробыш (Фото: Instagram* @vdrobysh)

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш на премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение» поддержал Филиппа Киркорова в споре о его причастности к победе Болгарии на «Евровидении».





После финала «Евровидения» в этом году Филипп Бедросович публично объявил, что его команда помогла Болгарии одержать победу. В беседе с «Газетой.Ru» Дробыш заявил, что верит исполнителю хита «Зайка моя».

«Киркоров врать не может. Это их болгарские разборки, пусть сами решают», — отметил композитор.

«Никого бы не отправил. Жарко. А вдруг бомбёжки? Я мимо всего этого прохожу. Я уже с «Бурановскими бабушками» набуранился, мне очень понравилось», — рассказал Дробыш.