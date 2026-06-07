Билан подхватил Яну Рудковскую, которая потеряла сознание на музыкальной премии
Во время церемонии вручения музыкальной премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение» продюсер Яна Рудковская потеряла сознание. Об этом сообщает URA.RU.
Мероприятие проходило в душном помещении с высокой температурой. Рудковской стало плохо, и она начала падать, однако находившийся рядом певец Дима Билан успел вовремя среагировать. Он подхватил продюсера, предотвратив травмы. Рудковская позже подтвердила журналистам, что с ней все в порядке, и волноваться из-за инцидента с обмороком не стоит.
Ранее продюсер высказалась в поддержку 12-летней дочери Тимати — Алисы Юнусовой. Дело в том, что некоторые люди негативно отреагировали на участие девочки в фильме «Дива», который пока не вышел на экраны. Рудковская жёстко осудила несправедливые и слишком грубые замечания в сторону ребёнка.
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