Продюсер Дробыш сравнил SHAMAN с Бейонсе: «Иностранцам понравится»

29 мая 2025, 21:01

Продюсер Дробыш высоко оценил шансы на победу SHAMAN в «Интервидении»

Ярослав Дронов / SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN собирается принять участие в песенном конкурсе «Интервидение», который пройдёт в сентябре в Москве. Музыкальный продюсер Виктор Дробыш оценил шансы артиста занять первое место.





Собеседник «Общественной Службы Новостей» отметил, что Ярослав Дронов (настоящее имя певца) вполне вписывается в концепцию музыкальных конкурсов международного формата. Дробыш подчеркнул, что SHAMAN понравится иностранцам благодаря своему хорошему голосу и эпатажу.



Также продюсер отметил, что Дронову удаётся превращать концерты в настоящие шоу.





«Уж не знаю откуда, но научились ребята делать на достойном уровне шоу-программы на уровне Бейонсе и звёзд такой же величины», – отметил Дробыш.