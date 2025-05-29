Продюсер Дробыш сравнил SHAMAN с Бейонсе: «Иностранцам понравится»
Продюсер Дробыш высоко оценил шансы на победу SHAMAN в «Интервидении»
Певец SHAMAN собирается принять участие в песенном конкурсе «Интервидение», который пройдёт в сентябре в Москве. Музыкальный продюсер Виктор Дробыш оценил шансы артиста занять первое место.
Собеседник «Общественной Службы Новостей» отметил, что Ярослав Дронов (настоящее имя певца) вполне вписывается в концепцию музыкальных конкурсов международного формата. Дробыш подчеркнул, что SHAMAN понравится иностранцам благодаря своему хорошему голосу и эпатажу.
Также продюсер отметил, что Дронову удаётся превращать концерты в настоящие шоу.
«Уж не знаю откуда, но научились ребята делать на достойном уровне шоу-программы на уровне Бейонсе и звёзд такой же величины», – отметил Дробыш.Однако у продюсера пока нет точного ответа на вопрос, какое же место может занять исполнитель. Это связано с тем, что конкурс запускается впервые, поэтому реакция зрителей, гостей и самих артистов непредсказуема.