«Большой проект в шоу-бизнесе»: что не поделили SHAMAN и Анастасия Макеева? Конкуренция и отношение актрисы к Ярославу Дронову

Анастасия Малькова-Макеева (Фото: ВКонтакте @malkovamakeeva)
Невероятные вокальные способности и любовь к Родине, описанная в песнях, быстро привлекли внимание публики и поставили Макееву на высокую нишу рядом с известным певцом Ярославом Дроновым. Чем известна актриса и как она противопоставила себя певцу Shaman, расскажет «Радио 1».
Актриса и телеведущая Анастасия Макеева известна не только ролями в кино и театре. Блестящая ученица Марка Захарова невероятна успешна. Как наиболее молодая актриса, сыгравшая роль Донны Шеридан в мюзикле «Мамма Мия!», Анастасия оказалась в Книге кордов Гиннеса.
Карьера 43-летней актрисы, певицы и модели Анастасии Макеевой складывается удачно. Специалисты очень ценят её вокальные данные и с удовольствием сотрудничают с ней.
Ярослав Дронов, молодой и перспективный певец, известный под псевдонимом SHAMAN, сейчас находится на пике популярности. Профессиональный музыкант с тремя профильными образованиями и двадцатипятилетним опытом выступлений на сцене, помимо ярких песен занимается благотворительностью, оказывает помощь российским военным и невероятно любит Родину.
Не скрывающие своей любви к Родине и воспевающие её в песнях звезды подверглись ожидаемому сравнению. Фанаты часто спрашивают, состоится ли дуэт Макеевой и Ярослава Дронова?
Макеева, помимо обычных концертных залов и театральных сцен, выступает в госпиталях, маленьких домах культуры и реабилитационных центрах. Анастасия поддерживает проведение спецоперации и постоянно ездит в зону СВО с концертами, где создает выступления «под открытым небом» — в лесополосах и землянках.
Концерты, проводимые в непростых условиях и огромная материальная помощь Анастасии, не остались незамеченными и были отмечены наградами, но обладающая природной скромностью певица заявила, что делает всё это по зову сердца.
Сравнивая яркий вокальный талант Анастасии Макеевой и индивидуальный образ Ярослава Дронова, следует отметить, что помимо исполнения патриотических песен их объединяет трудолюбие и целеустремлённость. Репертуар песен певицы мало кого может оставить равнодушными.
Делить артистам совершенно нечего, выяснять отношения нет необходимости. У каждого из них огромная аудитория обожателей, море поклонников и зрительские симпатии.
Темноволосая и большеглазая красавица Анастасия и ярко отмеченный славянской внешностью Ярослав не остались незамеченными и очень привлекают внимание публики.
Анастасия Малькова-Макеева (Фото: ВКонтакте @malkovamakeeva)
Актриса с большим уважением относится к творчеству коллеги, называя его одним из самых интересных проектов в российском шоу-бизнесе. Но, оценивая возможность сотрудничества с Дроновым, она отмечает разницу в их творческих подходах: он работает в сфере телевидения, а она – в «андерграундном» искусстве.
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Анастасия Макеева и SHAMAN
Карьера 43-летней актрисы, певицы и модели Анастасии Макеевой складывается удачно. Специалисты очень ценят её вокальные данные и с удовольствием сотрудничают с ней.
Ярослав Дронов, молодой и перспективный певец, известный под псевдонимом SHAMAN, сейчас находится на пике популярности. Профессиональный музыкант с тремя профильными образованиями и двадцатипятилетним опытом выступлений на сцене, помимо ярких песен занимается благотворительностью, оказывает помощь российским военным и невероятно любит Родину.
Не скрывающие своей любви к Родине и воспевающие её в песнях звезды подверглись ожидаемому сравнению. Фанаты часто спрашивают, состоится ли дуэт Макеевой и Ярослава Дронова?
Различия Анастасии Макеевой и Ярослава Дронова
Макеева, помимо обычных концертных залов и театральных сцен, выступает в госпиталях, маленьких домах культуры и реабилитационных центрах. Анастасия поддерживает проведение спецоперации и постоянно ездит в зону СВО с концертами, где создает выступления «под открытым небом» — в лесополосах и землянках.
«У него немножко наоборот. SHAMAN выступает на большой земле, здесь, работает на телевидении. А я там, где нет миллионной публики. Среди моих зрителей больше военных, такое количество военных частей объезжено, что меня уже знают больше там, чем здесь, на гражданке», — объяснила актриса.Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)
Концерты, проводимые в непростых условиях и огромная материальная помощь Анастасии, не остались незамеченными и были отмечены наградами, но обладающая природной скромностью певица заявила, что делает всё это по зову сердца.
Существует ли конкуренция между артистами
Сравнивая яркий вокальный талант Анастасии Макеевой и индивидуальный образ Ярослава Дронова, следует отметить, что помимо исполнения патриотических песен их объединяет трудолюбие и целеустремлённость. Репертуар песен певицы мало кого может оставить равнодушными.
«Выступления Ярослава оставляют незабываемые впечатления. Исполнение без фонограммы, взаимодействие с залом, общение с аудиторией, всё это мало кого может оставить равнодушным», — отметил музыкальный критик Сергей Соседов.
Делить артистам совершенно нечего, выяснять отношения нет необходимости. У каждого из них огромная аудитория обожателей, море поклонников и зрительские симпатии.
Вероятность дуэта Анастасии Макеевой и SHAMAN
Темноволосая и большеглазая красавица Анастасия и ярко отмеченный славянской внешностью Ярослав не остались незамеченными и очень привлекают внимание публики.
Анастасия Малькова-Макеева (Фото: ВКонтакте @malkovamakeeva)
Актриса с большим уважением относится к творчеству коллеги, называя его одним из самых интересных проектов в российском шоу-бизнесе. Но, оценивая возможность сотрудничества с Дроновым, она отмечает разницу в их творческих подходах: он работает в сфере телевидения, а она – в «андерграундном» искусстве.
«А хотела бы я спеть с Ярославом? Ну я же понимаю реальность, понимаю, что это большой проект в шоу-бизнесе. А я – такое андеграундное движение. Поэтому очень маловероятно, что это произойдет. Но если произойдет, я буду этому рада. Он весьма симпатичный парень. Почему нет?» — высказалась певица.Следует отметить, что схожесть репертуара и популярность артистов все же не исключает возможность возникновения дуэта.
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