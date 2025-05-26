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«Большой проект в шоу-бизнесе»: что не поделили SHAMAN и Анастасия Макеева? Конкуренция и отношение актрисы к Ярославу Дронову

Анастасия Малькова-Макеева (Фото: ВКонтакте @malkovamakeeva)

Анастасия Малькова-Макеева (Фото: ВКонтакте @malkovamakeeva)

Невероятные вокальные способности и любовь к Родине, описанная в песнях, быстро привлекли внимание публики и поставили Макееву на высокую нишу рядом с известным певцом Ярославом Дроновым. Чем известна актриса и как она противопоставила себя певцу Shaman, расскажет «Радио 1».
Актриса и телеведущая Анастасия Макеева известна не только ролями в кино и театре. Блестящая ученица Марка Захарова невероятна успешна. Как наиболее молодая актриса, сыгравшая роль Донны Шеридан в мюзикле «Мамма Мия!», Анастасия оказалась в Книге кордов Гиннеса.

Анастасия Макеева и SHAMAN


Карьера 43-летней актрисы, певицы и модели Анастасии Макеевой складывается удачно. Специалисты очень ценят её вокальные данные и с удовольствием сотрудничают с ней.

Ярослав Дронов, молодой и перспективный певец, известный под псевдонимом SHAMAN, сейчас находится на пике популярности. Профессиональный музыкант с тремя профильными образованиями и двадцатипятилетним опытом выступлений на сцене, помимо ярких песен занимается благотворительностью, оказывает помощь российским военным и невероятно любит Родину.

Не скрывающие своей любви к Родине и воспевающие её в песнях звезды подверглись ожидаемому сравнению. Фанаты часто спрашивают, состоится ли дуэт Макеевой и Ярослава Дронова?

Различия Анастасии Макеевой и Ярослава Дронова


Макеева, помимо обычных концертных залов и театральных сцен, выступает в госпиталях, маленьких домах культуры и реабилитационных центрах. Анастасия поддерживает проведение спецоперации и постоянно ездит в зону СВО с концертами, где создает выступления «под открытым небом» — в лесополосах и землянках.

«У него немножко наоборот. SHAMAN выступает на большой земле, здесь, работает на телевидении. А я там, где нет миллионной публики. Среди моих зрителей больше военных, такое количество военных частей объезжено, что меня уже знают больше там, чем здесь, на гражданке», — объяснила актриса.
Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Концерты, проводимые в непростых условиях и огромная материальная помощь Анастасии, не остались незамеченными и были отмечены наградами, но обладающая природной скромностью певица заявила, что делает всё это по зову сердца.

Существует ли конкуренция между артистами


Сравнивая яркий вокальный талант Анастасии Макеевой и индивидуальный образ Ярослава Дронова, следует отметить, что помимо исполнения патриотических песен их объединяет трудолюбие и целеустремлённость. Репертуар песен певицы мало кого может оставить равнодушными.

«Выступления Ярослава оставляют незабываемые впечатления. Исполнение без фонограммы, взаимодействие с залом, общение с аудиторией, всё это мало кого может оставить равнодушным», — отметил музыкальный критик Сергей Соседов.

Делить артистам совершенно нечего, выяснять отношения нет необходимости. У каждого из них огромная аудитория обожателей, море поклонников и зрительские симпатии.

Вероятность дуэта Анастасии Макеевой и SHAMAN


Темноволосая и большеглазая красавица Анастасия и ярко отмеченный славянской внешностью Ярослав не остались незамеченными и очень привлекают внимание публики.
Анастасия Малькова-Макеева (Фото: ВКонтакте @malkovamakeeva)

Актриса с большим уважением относится к творчеству коллеги, называя его одним из самых интересных проектов в российском шоу-бизнесе. Но, оценивая возможность сотрудничества с Дроновым, она отмечает разницу в их творческих подходах: он работает в сфере телевидения, а она – в «андерграундном» искусстве.

«А хотела бы я спеть с Ярославом? Ну я же понимаю реальность, понимаю, что это большой проект в шоу-бизнесе. А я – такое андеграундное движение. Поэтому очень маловероятно, что это произойдет. Но если произойдет, я буду этому рада. Он весьма симпатичный парень. Почему нет?» — высказалась певица.
Следует отметить, что схожесть репертуара и популярность артистов все же не исключает возможность возникновения дуэта.

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#сво
Два украинских дрона сбили над Тулой
26 мая 2025, 16:21

Фото: iStock/bbsferrari

Два беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбили над Тулой. Взрывы были слышны около 15:35 и в 15:40 в Привокзальном районе.
Как сообщает телеграм-канал Mash, первые хлопки раздались в районе 15:30. Люди жалуются, что из-за БПЛА есть проблемы с мобильной связью.

По данным Минобороны, в ночь с 25 на 26 мая российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 96 украинских беспилотников самолётного типа.

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Мирошник: Обмен пленными между РФ и Украиной стал значимым шагом в переговорах
26 мая 2025, 16:16

Фото: iStock/FabrikaCr

Обмен пленными между Москвой и Киевом по схеме 1000 на 1000 указывает на возможные перспективы улучшения диалога между сторонами конфликта. Так считает посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Напомним, в воскресенье завершился масштабный обмен пленными, в рамках которого в Россию вернулись 303 военных. Согласно российско-украинским договоренностям, достигнутым 16 мая в Стамбуле, с 23 по 25 мая стороны провели обмен по формуле 1000 на 1000 человек.

«Несмотря на массовые информационные атаки, предпринятые западниками на этот формат, критику состава групп, неприятие выносимых вопросов и все остальное с этим связанное, стамбульский вариант демонстрирует первоначальную эффективность этой площадки, если в том есть заинтересованность обеих сторон», — рассказал Мирошник в разговоре с RuNews24.ru.

По его словам, многие хотели, чтобы данный обмен не состоялся, однако сорвать достигнутые договорённости никому не удалось. Уже после первого раунда переговоров с украинской стороной Россия смогла вернуть 1000 человек, в том числе 120 мирных граждан.

Мирошник подчеркнул, что этот обмен пленными стал шагом к нормальному диалогу между Москвой и Киевом. Он также отметил важность поиска для сотрудничества обеими сторонами.

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Раскрыта связь между пощечиной Макрону и конфликтом на Украине
Политолог Марков: пощечина Макрону от жены связана с его гомосексуальностью
26 мая 2025, 15:23

Эммануэль Макрон (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Политолог Сергей Марков поделился своим мнением о личной жизни президента Франции Эммануэля Макрона и его влиянии на международные отношения, в частности, на конфликт на Украине. Об этом пишет «‎NEWS.ru».
По словам Маркова, пощечина, которую Макрон якобы получил от своей жены Брижит в самолете по прибытии во Вьетнам, может быть связана с его сексуальной ориентацией.

Макрон получил пощёчину от жены перед журналистами — видео
Макрон получил пощёчину от жены перед журналистами — видео

«Либо у них постоянные ссоры, которые они называют незначительными, либо Макрон подкаблучник, либо он гомосексуалист*. У него нет романтических отношений с женой, и он прикрывается ею для сокрытия своих гомосексуальных связей*», — заявил Марков в беседе с NEWS.ru.

Он также добавил, что считает сексуальную ориентацию Макрона одной из причин конфликта на Украине, утверждая, что «Макрон как гей* ненавидит президента России Владимира Путина».

Марков признал, что его точка зрения может показаться парадоксальной, но подчеркнул, что психология Макрона играет значительную роль в его политических решениях.

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Мерц сделал неожиданное заявление о поставках Украине
Мерц: Берлин больше не ограничивает дальнобойность поставляемых Киеву вооружений
26 мая 2025, 15:03

Фото: istockphoto/alzay

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин более не ограничивает дальнобойность поставляемого Украине оружия. В середине текущего месяца политик говорил, что ФРГ не собирается поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
Мерц отмечал, что такое решение потребует обучения военных в течение длительного времени.

«В данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня, к тому же он связан с необходимостью длительного обучения», — говорил тогда Мерц журналистам ZDF.
Канцлер подчеркивал, что изначально немецкой стороне не стоило вести в публичной плоскости дискуссии о поставках крылатых ракет.

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#новости
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Западные страны сняли ограничения по дальности военных поставок Украине
Мерц: Британия, Франция, ФРГ и США сняли ограничения с военных поставок Украине
26 мая 2025, 15:01

Фото: iStock/Alex Kochev

Канцлер Германии Фридрих Мерц в недавнем интервью телеканалу WDR объявил о снятии ограничений по дальности действия вооружений, поставляемых Украине. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, это решение было принято совместно с Великобританией, Францией и США, что открывает новые возможности для украинских сил.

«Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни со стороны нашей страны, ни со стороны американцев», — отметил Мерц.

Он подчеркнул, что это позволит Украине защищаться более эффективно, в том числе нанося удары по военным позициям на территории России.

Канцлер также добавил, что теперь важно обеспечить Украину необходимым дальнобойным оружием, чтобы помочь ей в текущей ситуации.

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