Мизулина закатила сцену SHAMAN'у и ударила его букетом по лицу

Екатерина Мизулина и SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)
Певец SHAMAN опубликовал новое видео с участием Екатерины Мизулиной. Однако в ролике вместо привычной идиллии пара показала ссору, в результате которой артист получил букетом по лицу от рассерженной избранницы.
Однако беспокоиться за звёздную пару не нужно. Они всего лишь снялись в клипе для новой песни Ярослава Дронова (настоящее имя артиста) «Первая любовь». Артист выпустил её 24 мая, когда во всех школах России проходят Последние звонки. Также в видео он использовал фрагменты с реальными подростками, отправившими ему ролики со всей страны.
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«Волнующий, трогательный и важный этап для выпускников. Я рад в такой день представить новую песню и клип, который для многих старшеклассников, приславших свои видео, станет памятной открыткой на всю жизнь», – написал SHAMAN в своём Telegram-канале.К слову, Мизулину в свой клип Дронов включил для привлечения внимания. На самом деле, у пары в отношениях всё хорошо. Артист и общественница начали встречаться зимой, а впервые объявили о своих отношениях 9 марта. Тогда SHAMAN во время своего сольного концерта позвал Екатерину на сцену и признался ей в любви. Теперь поклонники гадают, когда же певец сделает избраннице предложение.
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Анастасия Чинкова