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Продюсер фильма со Шварценеггером Петрухин стал фигурантом дела о взятке

06 сентября 2024, 08:49
Фото: istockphoto/LeMusique

Фото: istockphoto/LeMusique

Режиссёр и кинопродюсер Алексей Петрухин обвиняется в посредничестве при получении взятки. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.
Петрухин возглавляет кинокомпанию «Русская фильм группа», сообщает телеграм-канал Mash. Эта фирма получила от государства почти 300 миллионов рублей на съёмки фильма «Тайна печати дракона» с Рютгером Хауэром, Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером в главных ролях.

В 2020 году, после провала картины в прокате, «Фонд кино» потребовал от «Русской фильм группы» вернуть 180 миллионов рублей. Позже сумма иска к авторам фильма, ставшего одним из самых провальных в России, несмотря на присутствие на экране голливудских звёзд, был увеличен до 313 миллионов рублей.



В 2014 году Петрухин продюсировал фильм «Вий», который в том году стал лидером кинопроката по кассовым сборам.

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Мужчина для извращений, скандал с Бузовой и двое детей: как сейчас живет Ирина Пинчук из «Дома-2»
05 сентября 2024, 19:29

Фото: соцсети И. Пинчук

Старшему сыну экс-участницы телепроекта «Дом-2» Ирины Пинчук уже три года. Девушка живет в счастливом браке с блогером Араем Чобаняном и недавно родила ему второго наследника. Однако пользователи Сети до сих пор припоминают брюнетки щекотливые факты из ее прошлого. Зачем Пинчук искала мужчину для извращений, как не поделила избранника с Ольгой Бузовой и за что была уличена в лицемерии расскажет редакция «Радио 1».

Ирина Пинчук из Дома-2

Фото: соцсети И. Пинчук

Ирина Пинчук выросла в обычной семье со средним достатком. После школы она завершила обучение в технологическом университете. Хотя она и не работала по специальности, всегда находила способы заработка. С 13 лет она доставляла газеты и продавала одежду, а в 18 устроилась консультантом-продавцом. Всё изменилось, когда Пинчук попала на проект «Дом-2».

Чтобы привлечь внимание на телепроекте, в анкете участницы она указала, что ищет мужчину для извращений. 7 сентября 2016 года Ирина была выбрана для участия в проекте «Дом-2. Остров любви», который снимался на Сейшелах. На фоне живописных закатов двенадцать харизматичных девушек боролись за внимание двух участников: Ивана Барзикова и Александра Задойнова. В результате всех испытаний на проекте Ирина завоевала сердце Ивана, и пара добралась до финала, выиграв миллион на свадьбу.

Вернувшись с Сейшел, пара вскоре разошлась. Барзиков изменял Ирине, и из-за постоянных ссор на почве ревности она потеряла ребенка. После разрыва Ирина покинула проект. Пинчук вернулась в «Дом-2» в 2018 году, где её внимание привлёк Роман Гриценко, ранее ухаживавший за Ольгой Бузовой. Этот интерес негативно сказался на её отношениях с Ольгой.


Скандал Пинчук с Бузовой

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

На фоне соперничества за сердце Романа Гриценко на «лобном месте» Бузова позволила себе резкие высказывания в адрес Ирины, обвинив ее в изменах Валерию Блюменкранцу.

«Я думаю, что у Пинчук были отношения, пока она встречалась с Валерой, еще с десятью парнями», — заявила ведущая.

В ответ Пинчук задала вопрос Бузовой: «А ты как себя ведешь?».

«Субординация. Тебе знакомо такое понятие», — спросила опешившая Ольга.

После словесной перепалки Ольга Бузова заплакала и покинула съемки.

Мужчины Ирины Пинчук


Следующим выбором Пинчук стал Саймон Марданшин. Но молодой человек тоже не оправдал надежд брюнетки. Ирина также проводила время с главным ловеласом проекта Захаром Саленко, даже отправившись с ним на остров любви. Однако Захар не смог устоять перед искушением и изменил ей с Анастасией Ендальцевой, что привело к конфликту между двумя девушками.

За пределами проекта Ирина встречалась с футболистом Дмитрием Тихим из воронежского клуба «Факел». Их отношения длились почти год, и Новый 2017 год пара встретила в Индии. Позже Ирина некоторое время жила у Дмитрия в Воронеже, но продолжала часто ездить в Москву. Эти отношения на расстоянии не способствовали укреплению их связи и весной 2018 года они расстались.


Ирина Пинчук и Арай Чобанян


Истинную любовь Ирина нашла в лице другого участника телепроекта — Арая Чобаняна. Ранее он пытался построить отношения с Лилией Четрару, но их попытка не увенчалась успехом. В июне 2021 года Пинчук и Чобанян объявили о своей свадьбе, а уже в июле у них родился сын Давид.
Давид не стал единственным ребенком пары: 1 декабря 2023 года на свет появился их второй сын Алан.

Африкантова обвинила Пинчук в лицемерии


Фото: соцсети М. Африкантовой

Скандал, разразившийся на вечеринке в честь дня рождения Ирины Пинчук, до сих пор не забыт поклонниками Марины Африкантовой.

В тот вечер участница «Дома-2» застала своего мужа Романа Капаклы в постели с подругой Пинчук Татьяной Мусульбес. Марина заявила, что не только они предали её, но и сама именинница, которая якобы способствовала возникновению романа между Капаклы и Мусульбес.

«Именно Ирочка подходила ко мне на её дне рождения и говорила, что мне нужен другой мужчина, а Роме — другая женщина, вероятно, Таня. Она расчищала путь для подруги, чтобы отдыхать парами. Спасибо, Ир, за семейные ценности!», — саркастично отметила Марина.

Африкантова уверена, что Пинчук знала о связи Капаклы с Мусульбес задолго до того, как это стало известно, но ничего не говорила. Более того, Ирина продолжала общаться с Мариной

«Еще и умудрялась мне писать, когда голубки спали у нее в квартире. Лицемерие чистой воды!», — заключила Африкантова.
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«Обрекла на страдания»: как Пугачева поступила со своими детьми от Галкина* и чем шокировала фанатов

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Стало известно, что грозит певице Mia Boyka за слова о девочке-квадробере
Юрист Соловьев заявил р прследствиях для Mia Boyka за слова о девочке-квадробере
05 сентября 2024, 18:27

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев заявил, что, поскольку в словах певицы Mia Boyka о девочке-квадробере нет никаких оскорблений, то и наказания для артистки никакого быть не должно.
«Это не ругательство, это не оскорбление. Поэтому, как не будут пыхтеть те, кто захотят её привлечь к ответственности, ничего они не добьются. Тем более, у этой певицы будет адвокат и соответствующие люди, которые тоже захотят на этом попиариться и будут её защищать до последнего», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Соловьев.

Он также высказал мнение о том, что всё произошедшее может быть определённым пиар-ходом для певицы.

А юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский предположил возможный исход по иску певицы Ларисы Долиной в Хамовнический суд Москвы. Так, если суд всё же признает сделку по продаже квартиры артистки недействительной, то право собственности вернётся к ней, но Долина должна будет вернуть покупателю все деньги за квартиру.

«Решение суда в части того, кому достанется квартира, будет зависеть от того, сможет ли Полина Лурье доказать свою добросовестность при совершении сделки. Последствием признания сделки недействительной является двусторонняя реституция. Если сделка будет признана недействительной и Лурье должна будет вернуть квартиру певице, то Лариса Долина обязана будет вернуть покупательнице полученные от неё 112 млн рублей», — пояснил в беседе с RT Хаминский.

Ранее кандидат юридических наук, директор Центра европейской информации Николай Топорнин заявлял, что судебный процесс над российским предпринимателем и основателем Telegram Павлом Дуровым может затянуться на длительное время.

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#суд
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#юрист
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«Обрекла на страдания»: как Пугачева поступила со своими детьми от Галкина* и чем шокировала фанатов
05 сентября 2024, 12:43

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Певица Алла Пугачева вновь привлекла к себе внимание общественности. 1 сентября артистка вместе со своим супругом Максимом Галкиным* устроила шумную вечеринку с алкоголем в одном из юрмальских ресторанов, вместо школьной линейки у детей. За что раскритиковали звездную пару и что известно о состоянии здоровья примадонны расскажет редакция «Радио 1».

Вечеринка Пугачевой в День знаний


Несмотря на свои серьезные проблемы со здоровьем, включая больное сердце и высокое давление, Алла Пугачева не стала отказываться от алкоголя. На ролике, опубликованном Максимом Галкиным*, видно, как примадонна пригубила бокал красного вина.

Внимательные зрители также заметили, что наследники звездной пары Лиза и Гарри провели 1 сентября не в своей израильской школе, а дома, на вечеринке вместе с родителями.

Мнения относительно случившегося разошлись: некоторые предположили, что Пугачева намеренно лишила детей посещения школы, чтобы уменьшить количество слухов, в то время как другие считают, что отсутствие Лизы и Гарри в учебном заведении связано с ухудшением здоровья певицы, которая в последнее время часто жаловалась на недомогания.

Так или иначе, дети Галкина не отправились в школу, что вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Все сошлись в одном мнении: звездные родители игнорируют потребности своих детей, лишая их полноценного общения с ровесниками.

«Пугачева, прекрати мучить своих детей», «Какой толк от того, что вы увезли детей за границу? Чтобы они стали затворниками?», «Дети испытывают страдания, она обрекла их», «Наверно, она просто больна алкоголизмом, мы в шоке», — пишут беспокойные комментаторы.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Проблемы со здоровьем у Пугачевой


Поклонники артистки прежде заметили, что у Пугачевой стали отекать ноги и она сильно постарела. О том, что примадонна испытывает сложности со здоровьем прежде неоднократно говорили и ее бывшие коллеги по сцене. Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru рассказал, что Пугачева давно не следит за собой.

«В Израиле она все время проходила лечение у врачей. Зрелище, конечно, не самое завораживающее. Что касается голоса, то за связками она никогда не следила. Все же помнят ее образ жизни с неправильными привычками», — сообщил Соседов.

Финансовые проблемы Галкина* и Пугачевой


С того самого момента, как семья Пугачевой и Галкина* покинула Россию, супруги забрали документы своих детей из одного из самых престижных образовательных заведений страны. За год обучения в Первой Московской гимназии, которая была популярна среди состоятельных родителей, Галкину* и Пугачевой пришлось потратить почти два миллиона рублей, чтобы обеспечить своим наследникам качественное образование и необходимые услуги.

После их бегства за границу условия для обучения детей резко изменились: документы Лизы и Гарри были отозваны так же быстро, как и подавались. Звездная пара перевела детей в учебное заведение в Израиле, однако вскоре двойняшки перестали посещать занятия, переместившись на дистанционное обучение, а затем вообще исчезнув из списка учащихся.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Одну из предполагаемых причин перевода детей Пугачевой на домашнее обучение в беседе с aif.ru рассекретила светская львиц Алена Кравец.

«А как же ему жить? (Галкину* — прим.ред) На пенсию, даже повышенную, рассчитывать не стоит, ведь он не может полагаться на свою пенсионерку-жену. Для такого человека деньги, как известно, не имеют запаха. Галкин* будет развлекать кого угодно, хоть и в самую малую сторону. Но у нас на Рублевке есть вопрос к Галкину: чего же тебе не хватало?! В России у него были шикарные площадки для выступлений, а за границей ему осталось лишь вести свадьбы», — заявила Кравец.
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#шоу-бизнес
#израиль
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Российские актеры лишились недвижимости в Финляндии
Федосеева-Шукшина, Кондулайнен и Пашутин лишились домов в Финляндии
05 сентября 2024, 01:17

Фото: istock/akinshin

Российские актеры Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин лишились своих квартир в Финляндии из-за долгов управляющей компании.
Как сообщает Life.ru, актеры владели недвижимостью в курортном городе Пункахарью до осени 2023 года.

По информации источника, квартиры у владельцев изъяли после банкротства управляющей компании. Согласно финскому законодательству, жильцы не владеют квартирами напрямую, а лишь имеют акции управляющих компаний, дающие право пользования недвижимостью. Теперь для возврата права на жилье потребуется заплатить новой управляющей компании, если она появится, однако деньги за утраченные квартиры возвращены не будут.

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной, Ольга, заявила, что финские власти никак не отреагировали на произошедшее. Из-за закрытых границ актриса не может даже забрать свои личные вещи. По словам Ольги, дом отключен от электричества и воды, и постепенно приходит в негодность.

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#квартиры
#вещи
#дом
#актеры
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«Как животное»: Крид и Мизулина вступились за девочку-квадробера, униженную Мией Бойка со сцены
04 сентября 2024, 15:23

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Блогер и певица Миа Бойка на днях угодила в скандал. Она публично оскорбила восьмилетнюю девочку-квадробера прямо на сцене во время концерта в Надыме. Этот инцидент вызвал широкий резонанс, однако мнение общественности разделилось. О том, кто осудил молодую исполнительницу и что ей теперь грозит расскажет редакция «Радио 1».

Мия Бойка осудила фанатку на своем концерте

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Во время выступления Миа Бойки на сцену вывели её маленькую поклонницу, увлекающуюся квадробикой — движением, сторонники которого подражают животным с использованием масок, перчаток и хвостов на резинке. Певица сразу же осудила увлечение девочки.

«Ты у нас котенок или квадробер, не дай Бог?» — спросила Бойка.

На ответ девочки, что она квадробер, певица обратилась к залу: «Кто-нибудь из вас это поддерживает?».

В ответ послышался шум, в котором можно было уловить «нет» и «фу», но реакция зрителей была неоднозначной. Узнав, что для девочки значит быть квадробером, Бойка сказала: «Но ты же человек, ты красивая девочка. Зачем тебе быть кошкой?».

На это девочка, едва сдерживая слезы, ответила: «Ну просто некоторым это нравится, я решила тоже попробовать».

«Ой, квадроберы эти. Я думала, это сказка. Оказалось, что это реально», — продолжила Бойка, когда девочку уже увели со сцены.
В комментариях многие осудили певицу, считая, что её слова могут травмировать девочку и вызвать у неё социофобию. Маленькую поклонницу поддержали и пожалели. Один из комментаторов написал: «Приходишь на концерт любимого исполнителя, а он унижает тебя перед всеми». Многие заметили, что у девочки наворачивались слёзы. Однако Бойка пояснила, что ее юная поклонница плакала, потому что потеряла маму на концерте, и именно поэтому её вывели на сцену.


Бойка ответила на критику общественности


На поток критики певица ответила: «Успокойтесь и пейте ромашку. Квадроберы и их родители! Если в современном мире быть адекватным человеком — это не круто, а тех, кто смело говорит правду, считают бестактными и невоспитанными, то пусть я буду самой невоспитанной артисткой», — написала она в своём телеграм-канале.

Мать девочки подала заявление на Мию Бойка


Мама юной поклонницы артистки рассказала, что после высказывания певицы её дочери срочно требуется психологическая поддержка: девочка была так расстроена, что перестала гулять и испытывает страх перед выходом на улицу. В связи с этим родители обратились с заявлением в полицию.

Семья девочки не видит ничего плохого в увлечении ребенка. Девочка растёт в многодетной и имеет множество других интересов, таких как танцы, борьба и игра на фортепиано.


Егор Крид и Екатерина Мизулина встали на защиту девочки

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Егор Крид записал ролик в поддержку девочки, которую за ее увлечение квадробикой осудила во время концерта певица Миа Бойка. На видео Крид сам надел маску кошки.

«Увидел видео, на котором осуждают маленькую девочку за маску кошечки на лице… И публично смеются над ней за то, что она квадробер. Я бы поспорил, кто из них больше ведет себя как животное. Мы все в детстве играли в кошечек и собачек, да и в целом я против любого публичного осуждения людей за их увлечения, особенно если это касается деток с неокрепшей психикой. Это видео в поддержку девочки и всех квадроберов! Мяу», — подписал видео певец и призвал быть добрее.
Глава Лиги безопасного Интернета также осудила слова Бойки о ребенке.

«Многие присылают мне это видео: блогерша унижает маленькую девочку на сцене, которая стоит и чуть не плачет. Я разделяю ваше возмущение, потому что подобный буллинг может привести к серьезным психологическим травмам. Кто позволяет таким злым людям выступать и смеяться над детьми? Это жалкая попытка самоутвердиться за счет ребенка и привлечь внимание к теме квадробиков. Зачем усугублять ситуацию, когда уже есть множество конфликтов?» — возмутилась Екатерина Мизулина.

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#психологическая заявление
#девочка
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Певец Сумишевский объяснил феномен «Третьего сентября»
03 сентября 2024, 19:29

Фото: iStock/Кирилл Каллиников

Певец Ярослав Сумишевский заявил, что популярность композиции артиста Михаила Шуфутинского «Третье сентября» обусловлена её необычным текстом.
«Я тогда работал в ресторанах, ее стали часто заказывать. Я ещё думал, что это за песня, почему она так нравится. «Третье сентября». Казалось, слова не песенные, не литературные», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Сумишевский.

Повлиял здесь и выбор даты, которая стала своеобразной «фишкой» Шуфутинского, считает артист.

Ранее сам Михаил Шуфутинский однажды заявлял, что положительно относится к мемам на тему этой композиции, к такой народной любви в сети, и считает традицию цитирования этой песни каждый год 3 сентября потрясающей и абсолютно бесплатной рекламой.

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Раскрыта правда об истинных заработках артистов

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#песня
#артист
#шоу-бизнес
#певец
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Раскрыта правда об истинных заработках артистов
Юрий Киселев: Артисты могут отдавать лейблам более половины заработка
03 сентября 2024, 18:56

Фото: iStock/LIgorko

Основатель лейбла Юрий Киселев заявил, что на самом деле артисты могут отдавать до 60% своего заработка лейблам.
«У большинства артистов есть лейбл или продюсер, который забирает в среднем от 10% до 60% их дохода, окупая инвестиции в музыканта. У артистов есть своя команда: звукорежиссёров, танцоров, работников сцены, хореографов, дизайнеров и т. д. Им нужно платить вне зависимости от того, есть концерты или нет — это забирает большую часть дохода артиста», — пояснил в беседе с NEWS.ru Киселев.

Он добавил, что по-настоящему большие гонорары получают топовые артисты.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявлял, что уехавшие с началом специальной военной операции из России артисты являются бесславной плеядой, которые за рубежом никому не нужны.

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#звёзды
#продюсер
#доходы
#шоу-бизнес
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Отдавшая аферистам жилье Долина обвинила законную покупательницу в давлении
Mash: Звезда Долина просит госзащиты из-за постоянного давления на фоне суда
03 сентября 2024, 11:18

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Лариса Долина попросила госзащиты из-за постоянных угроз на фоне судебного разбирательства, пишет Mash. Исполнительница обвинила покупательницу своего жилья в Москве в постоянном давлении, наивности и неосмотрительности.
По информации журналистов, Долина интересуется недостаточной бдительностью Полины Лурье — текущей владелицы квартиры Долиной. Звезда не понимает, почему та, разбираясь в рынке недвижимости, не задала аферистам вопросов о слишком низкой цене на квартиру.

Долина в шоке, что Лурье требует забрать иск и освободить квартиру. В середине августа Долина сообщила о мошенническом «разводе» в свою сторону. По ее словам, идет уголовное дело, женщину признали потерпевшей стороной, а ее квартиру арестовали. За мошенничество в особо крупном размере арестован курьер.

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Малахов и Шкулева отдали сына в особенную школу

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Малахов и Шкулева отдали сына в особенную школу
03 сентября 2024, 04:50

Фото: istock/LightFieldStudios

Телеведущий Андрей Малахов и его жена Наталья Шкулева отправили своего сына Сашу в первый класс. Знаменитая пара тщательно охраняет личную жизнь ребенка, избегая его публичного появления, и даже выбрала для него особенную школу.
Саша начал обучение в частной московской «Школе Сотрудничества», которая расположена в центре столицы. Стоимость обучения составляет около 152 000 рублей в месяц и включает кружки, спортивные секции, трехразовое питание, медицинское обслуживание и возможность продленного пребывания.

На праздничной линейке, посвященной началу учебного года, Малахова и Шкулеву заметили среди других родителей, после чего они быстро покинули школу.

Малахов регулярно водит сына на занятия по плаванию с личным тренером, а после тренировок они часто перекусывают в ресторане, где мальчик любит заказывать капучино, называя его «кофе с пенкой». Семья также посещает бабушку и дедушку на даче, где они проводят время на свежем воздухе. По воскресеньям Малаховы ходят на утреннюю службу в церкви.

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#дети
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