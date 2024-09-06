Продюсер фильма со Шварценеггером Петрухин стал фигурантом дела о взятке

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Режиссёр и кинопродюсер Алексей Петрухин обвиняется в посредничестве при получении взятки. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.
Петрухин возглавляет кинокомпанию «Русская фильм группа», сообщает телеграм-канал Mash. Эта фирма получила от государства почти 300 миллионов рублей на съёмки фильма «Тайна печати дракона» с Рютгером Хауэром, Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером в главных ролях.
В 2020 году, после провала картины в прокате, «Фонд кино» потребовал от «Русской фильм группы» вернуть 180 миллионов рублей. Позже сумма иска к авторам фильма, ставшего одним из самых провальных в России, несмотря на присутствие на экране голливудских звёзд, был увеличен до 313 миллионов рублей.
В 2014 году Петрухин продюсировал фильм «Вий», который в том году стал лидером кинопроката по кассовым сборам.
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В 2020 году, после провала картины в прокате, «Фонд кино» потребовал от «Русской фильм группы» вернуть 180 миллионов рублей. Позже сумма иска к авторам фильма, ставшего одним из самых провальных в России, несмотря на присутствие на экране голливудских звёзд, был увеличен до 313 миллионов рублей.
В 2014 году Петрухин продюсировал фильм «Вий», который в том году стал лидером кинопроката по кассовым сборам.
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Александр Бойцов