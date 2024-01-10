Кинокритик Шнейдеров раскритиковал российские киноновинки

Фото: istockphoto.com/shironosov
Кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что снятое в России в 2023 году кино в большей своей части оказалось неинтересно зрителям.
Он отметил, что об этом свидетельствует то, что большинство новых отечественных фильмов провалились в прокате.
При этом, популярность фильма «Холоп-2» кинокритик объяснил тем, что зрители любят лёгкое развлекательное кино.
Читайте также:
Кинокритик Сычев объяснил успех фильма «Холоп-2»
Гендиректор «Формулы кино» назвал самые ожидаемые фильмы 2024 года
«Союзмультфильм» обратился в СКР из-за прав американских компаний на «Чебурашку»
«Что касается российской киноиндустрии, то она состоит из пары-тройки блокбастеров и порядка 90% провальных в прокате, никому ненужных кинопроизведений. Из 192 фильмов, вышедших в прокат за 2023 год, окупился 21 фильм», — высказал своё мнение в беседе с Pravda.Ru Шнейдеров.
Читайте также:
Кинокритик Сычев объяснил успех фильма «Холоп-2»
Гендиректор «Формулы кино» назвал самые ожидаемые фильмы 2024 года
«Союзмультфильм» обратился в СКР из-за прав американских компаний на «Чебурашку»
Мелисса Тимофеева