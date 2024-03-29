Сергей Жуков проиграл суд за права на песни группы «Руки Вверх!»

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Суд отказал российскому певцу и лидеру группы «Руки Вверх!» Сергею Жукову в правах на фонограммы некоторых песен коллектива. Об этом информирует РИА Новости.
Следуя из материалов дела, финансированием записей песен занимался продюсер Андрей Маликов в 1998-1999 годах, а Жуков выступал как автор и исполнитель. Позже ООО «Технико-продюсерский центр Андрея Маликова» получил от издательства «Джем» права на фонограммы.
Спустя два десятилетия Жуков обратился в суд с иском о признании договоров о передаче прав на фонограммы и о предоставлении исключительной лицензии на использование фонограмм недействительными.
В результате суд отклонил иск, аргументировав это тем, что истец был в курсе о существующих правоотношениях, но 20 лет никак их не оспаривал.
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Спустя два десятилетия Жуков обратился в суд с иском о признании договоров о передаче прав на фонограммы и о предоставлении исключительной лицензии на использование фонограмм недействительными.
Ранее сообщалось, что экс-аспиранту МГУ Мифтахову вынесли приговор за оправдание терроризма. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак