Прогулки по Босфору и время с семьёй: Татьяна Навка показала отдых в Стамбуле
Татьяна Навка отправилась на семейный отдых в Стамбул вместе с дочерьми — 26-летней Александрой и 11-летней Надеждой. Олимпийская чемпионка поделилась в соцсетях атмосферными кадрами поездки, показав прогулки по историческим кварталам города, экскурсии по старинным улицам и путешествие на корабле по Босфор.
По словам спортсменки, самым ценным в этой поездке для неё стало время, проведённое рядом с детьми. Татьяна Навка призналась, что именно совместные моменты с семьёй делают её по-настоящему счастливой.
Несмотря на то что погода в Стамбул оказалась прохладнее ожидаемого, это не испортило впечатлений от путешествия. Семья продолжила наслаждаться атмосферой города, местной архитектурой и прогулками по набережным.
Позже фигуристка также опубликовала фотографии из аэропорта перед возвращением домой. Дочери выбрали похожие светлые спортивные образы, а сама Татьяна Навка появилась в повседневном образе без яркого макияжа — в джинсах и чёрной водолазке.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России