Прохор Шаляпин признался в материальном интересе к возрастным женщинам

Певец Прохор Шаляпин стал гостем кулинарного шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой», которое летом выйдет на экраны с дачной локации. В беседе с ведущей программы он не стал скрывать своего материального интереса к обеспеченным женщинам постарше.