Прохор Шаляпин признался в материальном интересе к возрастным женщинам

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Певец Прохор Шаляпин стал гостем кулинарного шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой», которое летом выйдет на экраны с дачной локации. В беседе с ведущей программы он не стал скрывать своего материального интереса к обеспеченным женщинам постарше.
Об этом изданию «Газета.ру» сообщили в пресс-службе телеканала ТВ-3. В первом выпуске программы Шаляпин приготовит своё любимое блюдо — щавелевый суп. В разговоре с Анфисой Чеховой он откровенно упомянул о своём материальном интересе к возрастным женщинам.
Он подчеркнул, что аферизм должен быть именно лёгким и ненавязчивым, чтобы ни в коем случае не подходить под уголовную статью.
В 2016 году певец расстался с артисткой Анной Калашниковой. Сейчас Шаляпин заявляет, что Калашникова должна быть ему благодарна, так как именно после романа с ним она получила известность.
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«Всю жизнь я зарабатывал пением и... лёгким аферизмом», — сказал певец.
Он подчеркнул, что аферизм должен быть именно лёгким и ненавязчивым, чтобы ни в коем случае не подходить под уголовную статью.
В 2016 году певец расстался с артисткой Анной Калашниковой. Сейчас Шаляпин заявляет, что Калашникова должна быть ему благодарна, так как именно после романа с ним она получила известность.
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Александр Бойцов