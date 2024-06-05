С бабушкой друга: Стало известно, с кем лишился девственности Прохор Шаляпин

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Певец Прохор Шаляпин заявил, что лишился невинности с бабушкой своего друга. Он опубликовал анонс телепрограммы, посвященной бывшим партнёршам мужчины, которую покажут на канале НТВ.
«Первый секс был с бабушкой и так далее. С бабушкой моего друга», — признался Шаляпин в опубликованном анонсе программы.
Всего выйдет четыре серии, в которых Шаляпин расскажет о своих женщинах, об изменах и проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться в общении с прекрасным полом.
Ранее Шаляпин рассказал, что все его бывшие возлюбленные умерли, и теперь он не закупается в ЦУМе. По его словам, для него это было золотое время в жизни, когда певец ни в чем себе не отказывал. Артист пожаловался, что на собственные деньги особо не может разгуляться в ЦУМе. Но при этом одежды у певца достаточно.
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