Прохор Шаляпин назвал Пугачеву «наглой теткой» и призвал забыть о ней

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Российский певец Прохор Шаляпин призвал забыть об эстрадной исполнительнице Алле Пугачевой. Об этом он сообщил в беседе с Teleprogramma.pro.
Шаляпин также назвал примадонну «наглой теткой». По мнению артиста, не нужно так много говорить о Пугачевой.
Он добавил, что у него вызывает омерзение попытки привлечь внимание к певице в средствах массовой информации. Шаляпин заключил, что ее следует оставить в покое.
Напомним, после начала специальной военной операции Алла Пугачева вместе с супругом и детьми покинула Россию и уехала в Израиль.
Ранее сообщалось, что певица Кристина Орбакайте бесплатно споет в Кремлевском дворце в День защиты детей 1 июня.
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Он добавил, что у него вызывает омерзение попытки привлечь внимание к певице в средствах массовой информации. Шаляпин заключил, что ее следует оставить в покое.
Напомним, после начала специальной военной операции Алла Пугачева вместе с супругом и детьми покинула Россию и уехала в Израиль.
Ранее сообщалось, что певица Кристина Орбакайте бесплатно споет в Кремлевском дворце в День защиты детей 1 июня.
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Екатерина Коршунова