«Произошёл дисконнект»: Галустян объяснил, как поссорился с Гуфом

Галустян рассказал, что конфликт с Гуфом начался с неудачной шутки
Михаил Галустян (Фото: Instagram* / @m_galustyan)

Михаил Галустян поделился историей конфликта с рэпером Гуфом, который возник из-за неудачной шутки. Об этом он рассказал в шоу Иды Галич «Есть вопросики», где откровенно обсудил разные моменты своей жизни и карьеры.



По словам комика, в разговоре он произнёс фразу «Плохой танцор — хороший папа», не вкладывая в неё никакого скрытого смысла. Галустян отметил, что не знал деталей личной жизни Гуфа и его отношений с бывшими жёнами и детьми, а саму шутку считал достаточно распространённой.

Однако рэпер воспринял слова иначе — как намёк на его отцовские качества. Из-за этого возникло недопонимание и напряжение.

Галустян признал, что произошёл своеобразный «дисконнект», но позже им удалось всё обсудить и уладить ситуацию. В итоге конфликт не получил продолжения, и стороны пришли к взаимопониманию.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

