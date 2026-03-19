«Не в Москве»: Директор Валерия Леонтьева сделал неожиданное заявление об артисте

19 марта 2026, 14:03

Директор Валерия Леонтьева рассказал о планах артиста на день рождения

Валерий Леонтьев (Фото: Instagram* @valera_leontiev)

Директор Валерия Леонтьева Борис Чигирев сообщил, что артист в настоящий момент отсутствует в Москве. При этом представитель певца не уточнил, находится ли он за границей или в России.





В беседе с «Газетой.Ru» Чигирев рассказал, что 19 марта, в день своего рождения, Леонтьев не собирается проводить масштабное торжество.

«Будет отмечать в кругу семьи. [Большой праздник] не планируется, нет. Он сейчас в отъезде. Сам не поздравил ещё, рановато. Разница во времени. Он не в Москве», — пояснил директор.