«Не в Москве»: Директор Валерия Леонтьева сделал неожиданное заявление об артисте
Директор Валерия Леонтьева Борис Чигирев сообщил, что артист в настоящий момент отсутствует в Москве. При этом представитель певца не уточнил, находится ли он за границей или в России.
В беседе с «Газетой.Ru» Чигирев рассказал, что 19 марта, в день своего рождения, Леонтьев не собирается проводить масштабное торжество.
«Будет отмечать в кругу семьи. [Большой праздник] не планируется, нет. Он сейчас в отъезде. Сам не поздравил ещё, рановато. Разница во времени. Он не в Москве», — пояснил директор.Напомним, что Валерий Леонтьев объявил о завершении карьеры в 2024 году. Сейчас артист лишь изредка выступает на частных мероприятиях и посещает события друзей. В апреле прошлого года появились слухи о возможном возвращении певца на сцену, однако Борис Чигирев опроверг эту информацию, назвав её «ерундой».
