Просит помощи у подписчиков: внук Аллы Пугачевой озвучил свой диагноз

Никита Пресняков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
33-летний певец Никита Пресняков признался, что страдает легкой формой СДВГ. Внук Аллы Пугачевой озвучил диагноз в своем блоге.
На своей странице в соцсети Никита опубликовал ролик, в котором объявил о поиске SMM-специалиста. Пресняков признался, что не хочет вникать в тонкости профессии, поскольку ему мешает синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).
Музыкант очень надеется на помощь своей аудитории.
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«Если найдутся такие ребята, мы можем посотрудничать, потому что я очень не хочу этим заниматься. С моим легким СДВГ это превращается в какие-то иероглифы», — пожаловался певец.
Музыкант очень надеется на помощь своей аудитории.
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Екатерина Коршунова