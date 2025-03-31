Загородный дом Пугачевой снова выставили на продажу за 152 млн руб

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/alla_orfey)
Загородный дом звезды Аллы Пугачевой снова выставили на продажу, теперь он стоит 152 миллиона рублей. Как пишет KP.RU, недвижимость принадлежит внуку певицы Никите Преснякову.
Попытки продать имущество начались еще в 2023 году. Тогда цена составляла 225 миллионов рублей, позже объявление сняли, потому что не было покупателей. Весной прошлого года ценник на особняк сильно упал с 225 до 132 миллионов рублей, затем поднялся до 136 миллионов.
Все усилия оказались напрасными, поэтому Пресняков предложил помесячную аренду за два миллиона рублей. По информации с сайтов по продаже недвижимости, текущая цена слишком высокая, ведь такие особняки продают за 120 миллионов.
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*Запрещен в РФ
Все усилия оказались напрасными, поэтому Пресняков предложил помесячную аренду за два миллиона рублей. По информации с сайтов по продаже недвижимости, текущая цена слишком высокая, ведь такие особняки продают за 120 миллионов.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов