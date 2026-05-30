«Против уколов»: Ирина Горбачёва рассказала о работе над фигурой
Ирина Горбачёва призналась, что принимает препарат для похуденияПо словам актрисы, для неё работа над телом давно перестала быть связана исключительно с цифрами на весах. Гораздо важнее, считает она, самочувствие, уровень энергии и общее состояние организма.
Ирина Горбачёва рассказала, что сейчас проходит комплексную программу, которая включает корректировку питания, тренировки и медицинское сопровождение. Кроме того, актриса принимает препарат для снижения веса по рекомендации специалиста.
«Я перестраиваю питание... сейчас планирую набрать 3–4 килограмма, но уже мышечной массы», — поделилась артистка.Также Горбачёва призналась, что раньше с осторожностью относилась к подобным методам похудения и испытывала страх перед инъекциями. Однако со временем её отношение изменилось. При этом актриса подчеркнула, что не верит в быстрые результаты без комплексного подхода и считает, что любые препараты должны использоваться только под контролем врачей.