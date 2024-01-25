Психиатр Шуров предрёк печальный конец для Бритни Спирс

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что певицу Бритни Спирс могут лишить дееспособности.
Он пояснил, что, судя по видеороликам в её соцсетях, у исполнительницы есть определённые проблемы, которые будут тоже прогрессировать, если её терапия будет нерегулярной.
Ранее американская поп-звезда Бритни Спирс опубликовала в социальных сетях пост, в котором подробно рассказала о своих личных отношениях с едой и о том, как она относится к своему весу.
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«Два года назад она освободилась от опеки и пустилась во все тяжкие: связалась с альфонсом, танцы с ножами, хождение топлес в общественных местах. Скорее всего, она не получает регулярную терапию, заболевание прогрессирует. Уже требуется серьезное лечение. Возможно, через какое-то время её лишат дееспособности, и папа будет контролировать прием лекарств», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шуров.
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Мелисса Тимофеева