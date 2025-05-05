Психолог прокомментировала слова Самойловой о дружбе с дочерью-подростком

Оксана Самойлова и Джиган (Фото: Instagram*@samoylovaoxana)
В прошлом году в отношениях Оксаны Самойловой со старшей дочерью Ариелой случился разлад. «Когда ребенок начинает отдаляться — это ужасная боль», — признавалась она. Однако недавно модель рассказала, что нашла способ наладить общение с 13-летней дочкой. Спасением стало совместное времяпровождение на концерте любимых артистов девочки.
По наблюдениям Самойловой, после того, как она показала, что интересуется увлечениями дочери-подростка и больше не противостоит им, Ари «раскрылась и расцвела».
Практикующий психолог Лидия Антонович в беседе с «Радио 1» объяснила, что у ребенка в состоянии подростковости начинают гормоны превалировать над рациональным суждением, и фокус внимания идет на понимание себя, своего окружения.
Психолог подчеркнула, что не все родители могут выдержать накал страстей в подростковый период ребенка, но при этом необходимо разрешать выражать эмоции и желания.
Ключ к успеху в детско-родительских отношениях, по мнению Лидии Антонович, открытое общение и взаимное уважение.
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Практикующий психолог Лидия Антонович в беседе с «Радио 1» объяснила, что у ребенка в состоянии подростковости начинают гормоны превалировать над рациональным суждением, и фокус внимания идет на понимание себя, своего окружения.
«Родители и дети — это вертикальные отношения. Родитель все-таки должен держать какие-то рамки, но уверять в базовой безопасности со своей стороны. А ребенок не проекция родителей, он проекция самого себя», — сказала она.
Психолог подчеркнула, что не все родители могут выдержать накал страстей в подростковый период ребенка, но при этом необходимо разрешать выражать эмоции и желания.
«Родитель должен помогать понимать разумные ограничения и самоконтроль. Разумное, адекватное наставничество со стороны родителя — это когда можно послушать ребенка и сказать: "А что бы ты хотел сейчас сделать? Давай сегодня день проведем так, как ты хочешь, в рамках допустимого". И проводить спонтанные дни со своим ребенком, чтобы понимать его мир. Подростковый период важен, нужно уметь протянуть руку и сказать о том, что вы рядом. Что если что-то произойдет, вы всегда поможете без осуждения», — объяснила специалист.
Ключ к успеху в детско-родительских отношениях, по мнению Лидии Антонович, открытое общение и взаимное уважение.
«Создавайте безопасное пространство для общения: пусть ваш дом будет местом, где подросток чувствует себя комфортно и защищено», — заключила она.
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Анастасия Панченко