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Психолог прокомментировала слова Самойловой о дружбе с дочерью-подростком

Психолог Антонович: Самойлова наладила связь с дочерью благодаря взаимному уважению
Оксана Самойлова и Джиган (Фото: Instagram*@samoylovaoxana)

Оксана Самойлова и Джиган (Фото: Instagram*@samoylovaoxana)

В прошлом году в отношениях Оксаны Самойловой со старшей дочерью Ариелой случился разлад. «Когда ребенок начинает отдаляться — это ужасная боль», — признавалась она. Однако недавно модель рассказала, что нашла способ наладить общение с 13-летней дочкой. Спасением стало совместное времяпровождение на концерте любимых артистов девочки.
По наблюдениям Самойловой, после того, как она показала, что интересуется увлечениями дочери-подростка и больше не противостоит им, Ари «раскрылась и расцвела».

Практикующий психолог Лидия Антонович в беседе с «Радио 1» объяснила, что у ребенка в состоянии подростковости начинают гормоны превалировать над рациональным суждением, и фокус внимания идет на понимание себя, своего окружения.
«Родители и дети — это вертикальные отношения. Родитель все-таки должен держать какие-то рамки, но уверять в базовой безопасности со своей стороны. А ребенок не проекция родителей, он проекция самого себя», — сказала она.

Психолог подчеркнула, что не все родители могут выдержать накал страстей в подростковый период ребенка, но при этом необходимо разрешать выражать эмоции и желания.
«Родитель должен помогать понимать разумные ограничения и самоконтроль. Разумное, адекватное наставничество со стороны родителя — это когда можно послушать ребенка и сказать: "А что бы ты хотел сейчас сделать? Давай сегодня день проведем так, как ты хочешь, в рамках допустимого". И проводить спонтанные дни со своим ребенком, чтобы понимать его мир. Подростковый период важен, нужно уметь протянуть руку и сказать о том, что вы рядом. Что если что-то произойдет, вы всегда поможете без осуждения», — объяснила специалист.

Ключ к успеху в детско-родительских отношениях, по мнению Лидии Антонович, открытое общение и взаимное уважение.
«Создавайте безопасное пространство для общения: пусть ваш дом будет местом, где подросток чувствует себя комфортно и защищено», — заключила она.

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#шоу-бизнес
«Сценаристы, что с вами?»: Собчак подвергла критике сериал с участием Ивана Янковского
Ксения Собчак подвергла резкой критике сериал с участием Ивана Янковского
05 мая 2025, 16:28

Ксения Собчак (Фото: Телеграм @ksbchk)

Журналистка, телеведущая и блогер Ксения Собчак обрушилась с критикой на сценаристов сериала «Аутсорс» с участием Ивана Янковского. Причём к самому актёру и его игре она претензий не высказала.
Впечатлениями от просмотра нового сериала Ксения поделилась в своём телеграм-канале, назвав короткое выступление «минуткой кинокритики». Она призналась, что начала смотреть его на беговой дорожке.

«Обожаю Янковского, хорошая история, но, друзья-сценаристы, объясните, что с вами? В 21 веке вы строите часть сценария на истории девушки, которая не знает, от кого у нее ребенок. А то, что она это может узнать через анализы, а что у нас делают ДНК-тест…», — высказалась Собчак.

По её словам, проигнорировав современную прогрессивную медицину и её достижения, авторы «разрушили сценарий», сведя на нет в принципе хорошую и интересную историю.

К слову, не все подписчики согласились с такой резкой оценкой журналистки. Они предположили, что нахождение на беговой дорожке во время просмотра рассеяло её внимание. Ведь действие сериала происходит в 1996 году, когда «прогрессивные» достижения медицины были далеко не всем доступны, а в глубинке, где развивается сюжет, о подобных ДНК-тестах могли и вовсе не знать.

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#сценарий
#ксения собчак
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Нарисованный глаз, пластика и долги по ЖКХ: как живет «марсианка» Жанна Агузарова и почему Пугачева не пустила ее на сцену
05 мая 2025, 16:05

Жанна Агузарова (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)

В свое время Жанна Агузарова стала голосом целого поколения молодежи. «Марсианка» вдохновляла советских девушек и юношей на эксперименты с внешностью. Однако годы прошли и сейчас некогда эпатажная певица сильно изменилась. По мнению бывших поклонников, Жанна превратилась в «самого настоящего фрика», про которого практически забыла публика. В настоящее время артистка ведет затворнический образ жизни и не может даже оплатить коммунальные услуги. Подробнее — в материале «Радио 1».

Начало карьеры

Несмотря на слова самой Агузаровой о том, что она родом с Марса, на самом деле она появилась на свет в маленьком поселке Тюменской области. Девочка пережила развод родителей, публичные избиения отчима. Изначально Жанна грезила о карьере артистки театра, но комиссия театрального института отвергла Агузарову. Тогда девушке пришлось поступать на маляра в столичное ПТУ.

Казалось, что мечты о сцене так и останутся недосягаемыми. Однако по счастливой случайности Агузарова оказалась на вечеринке московской творческой элиты, где кто-то вдруг заметил ее вокальные данные. Именно тогда и началось становление «марсианки». Жанна Агузарова всегда была эпатажной девушкой. Так, в юности она несколько лет прожила под чужим именем и с фальшивым паспортом.

Жанна Агузарова (Фото: кадр из фильма «Старые песни о главном 2»)


Оказалось, что свой документ она где-то потеряла, а в ее руки попал паспорт некого Ивана, чье имя она исправила на «Ивонна» — после этого Агузарова весьма долгое время весьма успешно выдавала себя за дочь шведского дипломата Ивонну Андерс. Агузарова побывала участницей многих групп. Когда-то она даже чуть не стала членом коллектива «Крематорий», но все изменило знакомство с будущим лидером ансамбля «Браво» Евгением Хавтаном.

Благодаря харизме и внутренней энергии Жанны группа быстро превратилась в один из самых известных коллективов в СССР, и даже внезапный арест Агузаровой прямо на сцене не испортил репутацию молодых музыкантов.

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Решила покорить Запад, но не вышло

В 90-х годах Агузарова вдруг решила, что теперь ей необходимо покорять Запад. Переезжая в США, она полагала, что теперь ее карьера примет новый оборот, но все случилось ровным счетом наоборот — из всесоюзной звезды она превратилась в малоизвестную артистку, которой два года пела в ресторане.

Ни новый альбом, ни тур в честь десятилетия музыкального коллектива «Браво» не помогли ей вернуть прежнюю популярность. Добавил трудностей и неудачный роман с директором группы «А’Студио» Ником Полтораниным.

Жанна Агузарова (Фото: кадр из фильма «Дискжокей»)


Возвращение на родину прошло тихо: Агузарова почти исчезла с радаров на пятнадцать лет. Жанна снова вышла в свет только в 2015, своим появлением удивив всех старых поклонников. Внешность 52-летней певицы не шла ни в какое сравнение с полюбившимся союзу образом необычной «марсианки»: длинные волосы, увеличенные губы и следы пластических операций поразили общественность.

Жанна Агузарова вышла из тени

Агузарова так и не рассказала поклонникам, куда же она пропала на долгие годы, а внешность и поведение певицы вызвали много вопросов. Говорили, что бывшая солистка «Браво» перестала общаться с близкими, отвернувшись даже от мамы и брата.

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Ее родительница Людмила Ивановна все еще живет в скромном деревенском доме под Тюменью, знаменитая дочь уже более десяти лет не приезжает к ней и никак не помогает финансово. А родной брат публично заявлял, что у него больше нет сестры. Вместе с тем Жанна в свои 62 года продолжила ложиться под нож пластического хирурга. Многочисленные операции не только сделали артистку неузнаваемой, но и пошатнули ее здоровье.

В июне 2024 года Агузарова вышла в свет впервые за два года. На протяжении всего мероприятия она пряталась за темными очками. Присмотревшись к ее лицу повнимательнее, фанаты увидели за одной из линз нарисованный маркером глаз. Бумажку певица приклеила поверх массивного пластыря телесного цвета, закрывавшего глаз целиком. Что это было — никто не понимает и по сей день.

Жанна Агузарова (Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович)

Огромный гонорар и никаких гарантий

Карьеру Жанна тоже не смогла восстановить. Хоть у нее и был длительный перерыв в выпуске альбомов и у слушателей она не пользовалась востребованностью, ценник за свои услуги Агузарова установила «конский». За выступление на частном мероприятии певица требовала по шесть миллионов рублей, при этом Жанна могла передумать в любой момент, оставив гонорар себе.

«Агузарова из тех артистов, кто может сорвать любое выступление. При этом, она хочет получать стопроцентную предоплату в деньгах. Сколько раз были такие случаи, когда вроде бы все соглашались, деньги отправлены, но она резко вырубает телефон и все. И ее не найти. Она просто взяла и на Марс улетела. Очень непредсказуемый артист», — отмечал продюсер Леонид Дзюник.

Алла Пугачева (Фото: Инстаграм* @alla_orfey)

Конфликт с Примадонной

В 90-х Жанна работала в театре Аллы Пугачевой, которая готовила певицу в преемники.

«Понимаете, я уже старая и больная женщина, и мне хотелось бы видеть какую-то замену себе. Молодым певцам нужно помогать, просто необходимо! Плюс ко всему, я прошла большой путь в эстраде и знаю ее внутреннюю кухню. Я считаю, что Жанна и группа «Браво» созданы для того, чтобы с ними заниматься и передавать свой опыт», — признавалась Пугачева.

Однако плодотворного сотрудничества у Примадонны и Агузаровой не вышло, из-за конфликта между ними. Публицист Михаил Шахназаров объявил, что Пугачева специально не пропустила артистку на большую сцену.

«Вы увидели, как она любит родину? Вот только не припомню, когда и что она в последний раз спела, кроме ее «Рождественских встреч» и прочего. Она просто убивала всю российскую эстраду, не пуская туда Кормухину и Агузарову», — подчеркнул писатель в эфире программы «Полный Абзац».

Жанна Агузарова (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

Проблемы с законом

В 2024 году Агузарова вдруг прекратила выступать и снова пропала из медийного поля. Оказалось, что бывшей солисткой «Браво» заинтересовались сотрудники коммунальных служб. В апреле 2025 года, после иска от Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы, суд взыскал с Агузаровой неназванную сумму долгов за коммунальные платежи.

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К слову, соседи Жанны отзываются о ней весьма нейтрально. Сейчас она живет рядом со станцией метро «Полежаевская» — в Хорошевском районе столицы. Со слов жителей дома, в быту певица абсолютно нормальный человек — никаких эпатажных нарядов, странного макияжа и эксцентричного поведения.

«Моя сестра часто видит Агузарову во дворе. Она, конечно, изменилась, все-таки возраст, но вполне узнаваема. Внешне с ней все нормально. <…> Писали, что она по магазинам не ходит, а вот к нам зашла. В жизни она абсолютно нормальный, адекватный человек. А этот ее «космически-шизофренический» образ, судя по всему, лишь для эпатажа, для сцены», — делились соседи артистки.

Что в действительности творится в жизни Жанны — не знает никто. Однако у многих ее поклонников все еще теплится надежда, что прежняя Агузарова вернется.

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Адвокат Сергей Жорин: Кристина Орбакайте будет годами оспаривать запрет на въезд в Латвию
05 мая 2025, 15:35

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Певица Кристина Орбакайте намерена добиваться через суд отмены запрета на въезд в Латвию, однако процесс может затянуться на годы. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин в интервью aif.ru.
Ранее стало известно, что Орбакайте, проживающая в США, получила отказ во въезде в Латвию, из-за чего был отменён её концерт в Юрмале, запланированный на 1 июня. Певица заявила, что считает решение латвийских властей нарушением как её профессиональных прав, так и международных норм, и выразила готовность бороться за справедливость в судебном порядке.

По словам Жорина, шансы на успех у Орбакайте есть, но процедура может оказаться длительной.

«Все зависит от скорости рассмотрения дела Орбакайте. К сожалению, суды, наверное, могут занять годы», — отметил адвокат.

Он также предположил, что латвийские суды, вероятно, отклонят иск, и для ускорения процесса дело должно быть передано в Европейский суд по правам человека.

Своё мнение о ситуации выразил и представитель Орбакайте — адвокат Андрей Алешкин. Он не исключил, что повлиять на развитие событий может вмешательство Аллы Пугачёвой.

«Политического веса мамы может быть достаточно», — заявил он.

Кристина Орбакайте покинула Россию в 2022 году и сейчас проживает с семьёй в Майами. После переезда певица периодически приезжала в Россию с концертами. Весной и летом 2025 года у неё запланирован гастрольный тур по Европе.

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#суд
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Звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева показала нового возлюбленного после срыва помолвки – фото
Ксения Корнева впервые рассказала о новом романе
05 мая 2025, 15:34

Ксения Корнева (фото: Telegram @ksehahaha)

Ксения Корнева показала нового возлюбленного. После срыва помолвки в январе звезда «Уральских пельменей» вновь обрела счастье.
О том, что артистка вступила в новые отношения, поклонники догадывались давно. Сама Ксения неоднократно намекала на роман, публикуя фотографии букетов. Однако своего избранника она долгое время скрывала.

И лишь на днях в своём Telegram-канале Корнева опубликовала романтичное фото с мужчиной. Возлюбленного зовут Алексей Луканин. Он выпускник Российского университета транспорта, однако пока неизвестно, кем он работает.


Напомним, что в прошлом году прошлый избранник артистки сделал ей предложение в Праге. Однако уже спустя несколько месяцев пара рассталась. Корнева не стала делиться подробностями произошедшего, но отметила, что жених оказался недостойным мужчиной.

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#фото
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Выручка компании Данилы Козловского сократилась более чем на 200 млн. рублей
05 мая 2025, 15:17

Данила Козловский (Фото: Инстаграм* @danilakozlovsky)

Кинокомпания, связанная с актёром Данилой Козловским, столкнулась с резким снижением выручки в 2024 году. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Согласно информации источника, фирма, зарегистрированная на Козловского, сократила выручку с 213 миллионов рублей до 3,9 миллиона. При этом прибыль, ранее составлявшая 7,4 миллиона, впервые за годы существования ушла в минус на 4,2 миллиона рублей.

Сам актёр ситуацию с падением доходов пока не прокомментировал.

Напомним, весной 2025 года Данила Козловский впервые после длительного перерыва представил спектакль в Москве. ​

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