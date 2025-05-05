«Снова полное доверие»: Оксане Самойловой удалось наладить отношения со старшей дочерью

Оксана Самойлова (фото: Instagram* @samoylovaoxana)
В прошлом году в отношениях Оксаны Самойловой со старшей дочерью Ариелой случился разлад. Жена Джигана была уверена, что даже в переходном возрасте девочки у них сохранятся доверительные отношения, однако всё произошло иначе.
Блогер признавалась, что отдаление ребёнка стало для неё самой ужасной болью.
Но теперь, кажется, периоду отчуждения пришёл конец. Накануне Самойлова поделилась радостной новостью: ей удалось наладить общение с 13-летней дочерью. Спасением стало совместное посещение концерта любой группы Ариелы.
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*запрещён в РФ
Но теперь, кажется, периоду отчуждения пришёл конец. Накануне Самойлова поделилась радостной новостью: ей удалось наладить общение с 13-летней дочерью. Спасением стало совместное посещение концерта любой группы Ариелы.
«Вы не представляете, что за самый счастливый ребенок у нас был. Из интересных наблюдений: когда Ари только начала увлекаться их музыкой и всем этим стилем, мы не принимали эту позицию, и естественно она закрывалась от нас. Потом я вспомнила себя в подростковом возрасте и своих родителей, которые говорили, что ты слушаешь какое-то г****, а я в тот момент слушала "Пропаганду", провокационный "Мальчишник", Дельфина, и мне было так горестно и обидно, что родители меня не понимают, и, естественно, я тоже закрывалась…», – поделилась Самойлова в личном блоге.Оксана подчеркнула, что после того как она показала интерес к увлечениям дочери-подростка, Ариела сразу же «раскрылась и расцвела». Теперь между мамой и дочерью вновь есть доверие и взаимопонимание.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова