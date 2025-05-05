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«Снова полное доверие»: Оксане Самойловой удалось наладить отношения со старшей дочерью

Оксане Самойловой удалось наладить отношения со старшей дочерью-подростком
Оксана Самойлова (фото: Instagram* @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова (фото: Instagram* @samoylovaoxana)

В прошлом году в отношениях Оксаны Самойловой со старшей дочерью Ариелой случился разлад. Жена Джигана была уверена, что даже в переходном возрасте девочки у них сохранятся доверительные отношения, однако всё произошло иначе.
Блогер признавалась, что отдаление ребёнка стало для неё самой ужасной болью.

Но теперь, кажется, периоду отчуждения пришёл конец. Накануне Самойлова поделилась радостной новостью: ей удалось наладить общение с 13-летней дочерью. Спасением стало совместное посещение концерта любой группы Ариелы.

«Вы не представляете, что за самый счастливый ребенок у нас был. Из интересных наблюдений: когда Ари только начала увлекаться их музыкой и всем этим стилем, мы не принимали эту позицию, и естественно она закрывалась от нас. Потом я вспомнила себя в подростковом возрасте и своих родителей, которые говорили, что ты слушаешь какое-то г****, а я в тот момент слушала "Пропаганду", провокационный "Мальчишник", Дельфина, и мне было так горестно и обидно, что родители меня не понимают, и, естественно, я тоже закрывалась…», – поделилась Самойлова в личном блоге.
Оксана подчеркнула, что после того как она показала интерес к увлечениям дочери-подростка, Ариела сразу же «раскрылась и расцвела». Теперь между мамой и дочерью вновь есть доверие и взаимопонимание.

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«Я думала, что это нереально. Но мы это сделали»: жена Прилучного показала сына в самолёте
Зепюр Брутян рассказала о полёте с двухлетним сыном
05 мая 2025, 11:53

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (фото: Instagram* @bugevuge)

Зепюр Брутян рассказала, как прошёл полёт с двухлетним сыном. Теперь Микаэлю нужно находиться в отдельном кресле во время взлёта и посадки самолёта.
В конце апреля Павел Прилучный с супругой-актрисой отметили день рождения сына. Пара приняла решение больше не скрывать лицо ребёнка. Оказалось, что голубоглазый малыш очень похож на своего отца.

Теперь 29-летняя Брутян поделилась с подписчиками деталями своего путешествия с близкими. Компанию супругам составили Микаэль, сын Прилучного от Агаты Муцениеце, сестра и мама Зепюр, а также друзья семьи.

Молодая мама опубликовала видео из самолёта, на котором запечатлён малыш, играющий у кресла в салоне. Судя по всему, Микаэль вёл себя хорошо, хотя Брутян призналась, что очень переживала, ведь с двух лет ребёнку нельзя находиться на взлёте и посадке вместе с родителями.

Сын Прилучного и Брутян (Фото: Instagram* @zepyur_brutyan)

«В два года – своё место, при взлёте и посадке. Пристегиваешься не с мамой, а уже отдельно. Я думала, что это нереально. Но мы это сделали. Но всё же в два года такие правила – мне кажется, рано», – поделилась супруга актёра.
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«А кто кому платит-то в итоге?»: Почему не будет свадьбы Лепса и 19-летней Авроры и зачем певец ездил в Японию с бывшей женой
05 мая 2025, 11:41

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Новость о молодой избраннице Лепса общественность приняла бурно, считая, что этот роман — просто пиар ход. Артист сразу пресек слухи, рассказав о свадьбе, но потом планы поменялись из-за того, что у певца просто нет денег на торжество. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Из мечты в пустоту


Ещё в конце апреля Аврора с уверенностью говорила в интервью о предстоящей свадьбе и строила грандиозные планы на будущее, мечтая развивать отечественную моду. Но буквально за несколько недель ситуация изменилась кардинально. Теперь девушка заявляет: готовиться к свадьбе она больше не собирается. Сам Лепс тоже не отмалчивается, правда, говорит расплывчато — брак будет, но вот когда именно, неизвестно.

Отказ от простой росписи в ЗАГСе без масштабного торжества также вызывает вопросы: то ли влюблённые оставляют себе запасной выход, то ли снова разогревают интерес публики.

Так или иначе, свадьба откладывается на неопределённый срок. Причина — финансовые трудности: певцу не по карману праздник, который хочет видеть его невеста. По словам окружения Лепса, недавно он взял крупный кредит в 300 миллионов рублей, вложив все деньги в новый бизнес.

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Ранее Лепс уже пытался строить бизнес-империю: открывал рестораны, запускал бренд очков, основал ювелирный дом. Однако все проекты приносили больше убытков, чем прибыли. С демократичными ресторанами Лепс не выдержал конкуренции, производство очков давно закрыто, а с продюсерским центром артист так и не смог выйти даже на самоокупаемость.

Но Лепс не теряет оптимизма. Сейчас он запускает бар премиум-класса, вложив туда все свои силы и средства. Правда, старт уже ознаменовался просчётами и долгами. Несмотря на это, артист верит, что вскоре вернёт вложенные деньги и всё-таки сыграет свадьбу мечты. Правда, его предыдущий предпринимательский опыт вызывает у поклонников серьёзные сомнения.

Григорий Лепс (фото: Telegram @gvleps_official)

В свете последних событий шуточные ответы Авроры на вопросы о «гонорарах за отношения» с певцом звучат всё менее шутливо.

«Подождите, я за год так и не разобралась, а кто кому платит-то в итоге?» — недавно посмеивалась девушка.
Аврора Киба, несмотря ни на что, продолжает надеяться на свадьбу. В апреле она даже примерила свадебное платье. Однако многие тогда скептически относились к перспективам бракосочетания — и, похоже, были правы.

Аврора Киба (Фото: Instagram*, @avrorakiba)

К тому же всё больше фанатов подозревают: Лепс охладел к молодой невесте и, возможно, задумался о возвращении к бывшей жене Анне Шаплыковой. Поводом для сплетен стала их совместная поездка в Японию.

Старая любовь


От брака с Анной у Лепса трое детей: Ева, Николь и Иван. Недавно Шаплыкова выложила фото из Японии с детьми, и оказалось, что сопровождал их туда сам Лепс. Певец не скрывал: в Японию он давно мечтал съездить, а теперь совместил отдых с семьёй с желанием увидеть страну восходящего солнца.

На снимках самого Лепса нет, но фанаты уверены: именно он был автором большинства фотографий. К тому же известно, что из-за санкций певец не может посещать Лондон, где живут его дети, и поэтому выбрал Японию для встречи. На этом фоне всё больше слухов о том, что артист может захотеть восстановить отношения с бывшей супругой. В 2023 году он уже сожалел о разводе, что только усилило подозрения.

Правда, другая часть поклонников считает, что поездка была организована исключительно ради общения с детьми, без подтекста. На вопросы о совместных каникулах Лепса с бывшей женой Аврора Киба пока не дала никаких комментариев.

Двойные стандарты


Примечательно, что совсем недавно Лепс жаловался на затраты, связанные с перелётами Авроры из Лондона в Россию: каждый визит девушки существенно бил по его карману.

«Она вчера прилетела ко мне. Я ее попросил. Правда, эти перелеты выматывают мои кошельки. Но мы давно не виделись», — отмечал артист.
При этом организация отдыха для бывшей семьи в Японии — удовольствие куда более дорогое, особенно с перелётами туда-обратно, которые на одного человека обошлись минимум в 70 тысяч рублей. И это без учёта проживания и экскурсий. Очевидно, что каникулы в Японии обошлись Лепсу в сумму куда больше, чем обычный перелёт невесты, но средств на это он не пожалел.

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Telegram @gvleps_official)

На фоне всех этих фактов многие поклонники считают: заявления о финансовых трудностях — лишь повод отложить или вовсе отменить свадьбу с Авророй. Тем более что за ближайшие месяцы у артиста запланировано восемь концертов, каждый из которых приносит ему приличный доход.

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На вечеринку в честь 50-летия Дэвида Бекхэма приехала полиция
Из-за шумного ужина в честь 50-летия Дэвида Бекхэма жители вызвали полицию
05 мая 2025, 11:38

Дэвид Бекхэм (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Футболисту Дэвиду Бекхэму 2 мая исполнилось 50 лет. Он отметил праздник с размахом. Так, спортсмен решил отпраздновать свой юбилей в имеющем звёзды Мишлен ресторане Core by Clare Smyth в Кенсингтоне. На ужин были приглашены Том Круз с Аной де Армас, Ева Лонгория с мужем Хосе Бастоном, шеф-повар Гордон Рамзи с женой Таной.
Именинника чествовали до раннего утра, приём его участникам было так весело, что жители ближайших домов вызвали полицию.
«Некоторые соседи были недовольны, когда в два часа ночи было так шумно, и выглядывали из окон, чтобы посмотреть, откуда доносится шум», — цитирует издание Daily Mail слова очевидца.
Представители совета Кенсингтона и Челси сообщили, что владельцам ресторана были даны рекомендации, после чего музыка сразу же прекратилась.
Также стало известно, что на ужине не было старшего сына с женой — 25-летнего Бруклина Бекхэма и 30-летней Николы Пельтц. Они даже не поздравили именинника на своих страницах в соцсетях.

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«Он свободный, я свободная»: Нюшу заподозрили в интрижке с Олегом Майями
Олег Майями намекнул на интрижку с Нюшей после слухов о романе с Ольгой Бузовой
05 мая 2025, 11:26

Нюша (фото: Instagram* @nyusha_nyusha)

Певец Олег Майями намекнул на чувства к исполнительнице Нюше. Напомним, что совсем недавно его подозревали в романе с телеведущей Ольгой Бузовой.
Майями стал новым участником шоу «Сокровища императора», в котором за главный приз также борется Нюша. После первого же испытания исполнитель дал понять, что неравнодушен к сопернице, а также не стал скрывать, что пришёл на проект не только ради денег, но и за новыми отношениями.

Примечательно, что ведёт программу Ольга Бузова, с которой ещё пару месяцев назад Олегу приписывали роман. Однако это не помешало ему заигрывать с Нюшей.

К слову, певица не стала игнорировать знаки внимания Майями, заявив, что не видит ничего плохого в их флирте.

«Он свободный, я свободная. Мы немного пофлиртовали», – отметила Нюша.
При этом сестра певицы негативно отнеслась к поведению артиста, заявив, что он поступает как ребёнок. Однако Майями, судя по всему, настроен решительно и уже называет Нюшу своей возлюбленной, правда пока в шутку.

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#отношения
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#артист
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Задетая за живое Брухунова отвергла обвинения в использовании труда «литературных рабов»
Подписчица обвинила Татьяну Брухунову в использовании «литературных рабов»
05 мая 2025, 11:08

Татьяна Брухунова (Фото: Телеграм @mamashaVagashi)

Татьяна Брухунова в очередной раз вступила в полемику с подписчицей, которая обвинила её в использовании труда «литературных рабов». Будто бы они описывают вместо жены Петросяна все её впечатления от посещения художественных выставок, просмотра кинофильмов, спектаклей и так далее.
Считающая себя иконой стиля Брухунова была явно задета за живое. Она опубликовала видеообращение к подписчикам, где с натянутой улыбкой жаловалась на глупые обвинения, которые назвала «ересью». По словам Татьяны, полемизировать с человеком, написавшим подобное, нет никакого смысла, как и тратить на это своё время. Однако сама всё-таки потратила, отметили администраторы телеграм-канала «Крыспертиза», также опубликовавшие видео.

Авторы канала также посчитали обвинения в адрес Брухуновой использовании чужого труда надуманными, ехидно отметив, что операцию «копировать/вставить» та способна выполнить и самостоятельно. Комментарий подписчицы о «литературных рабах» был уже удалён, но спор, по всей видимости, развернулся под последним постом Татьяны о художнике Брюллове. Который по странному стечению обстоятельств был скопирован.

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#обвинение
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