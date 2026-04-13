«Из первых уст»: Стало известно о возвращении Пугачевой в Россию

Продюсер Дворцов: Алла Пугачева приедет в Москву на свой день рождения
Певица Алла Пугачева прибудет в Россию в апреле, чтобы отметить свой день рождения, утверждает продюсер Сергей Дворцов.
По его словам, Пугачева, проживающая в Израиле, планирует отметить свой 77-й день рождения на родине, а также решить накопившиеся дела.
«Алла Борисовна на свой собственный день рождения 15 апреля уже должна быть в Московском регионе, чтобы решать текущие вопросы по недвижимости и концертной деятельности. Это информация из первых уст!» — заявил Дворцов в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Напомним, последний раз Примадонна была в России в мае 2023 года. Тогда она приехала на похороны российского дизайнера Валентина Юдашкина.