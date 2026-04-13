«Из первых уст»: Стало известно о возвращении Пугачевой в Россию

13 апреля 2026, 18:30

Продюсер Дворцов: Алла Пугачева приедет в Москву на свой день рождения

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Алла Пугачева прибудет в Россию в апреле, чтобы отметить свой день рождения, утверждает продюсер Сергей Дворцов.





По его словам, Пугачева, проживающая в Израиле, планирует отметить свой 77-й день рождения на родине, а также решить накопившиеся дела.





«Алла Борисовна на свой собственный день рождения 15 апреля уже должна быть в Московском регионе, чтобы решать текущие вопросы по недвижимости и концертной деятельности. Это информация из первых уст!» — заявил Дворцов в разговоре с Общественной Службой Новостей.