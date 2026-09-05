Путин присвоил звание народного артиста России Михаилу Шуфутинскому
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание народного артиста России Михаилу Шуфутинскому указом от 3 сентября. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Почетное звание присваивается за выдающиеся достижения в сфере культуры и искусства, а также за многолетний и плодотворный труд. В 2013 году глава российского государства присвоил Шуфутинскому звание заслуженного артиста России.
Михаил Шуфутинский — известный российский певец, родившийся 13 апреля 1948 года. Он получил образование на дирижерско-хоровом отделении Московского музыкального училища имени М. М. Ипполитова-Иванова, ныне известного как Государственный музыкально-педагогический институт. В ходе обучения Шуфутинский освоил профессии дирижера, хормейстера и преподавателя музыки и пения. За свою творческую карьеру шансонье выпустил примерно 30 сольных альбомов.
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