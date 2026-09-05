05 сентября 2026, 17:20

Михаил Шуфутинский (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание народного артиста России Михаилу Шуфутинскому указом от 3 сентября. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.