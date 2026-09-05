Волочкова назвала недалекими мужчин, забирающих подарки после расставания
Мужчина, который после развода или расставания просит вернуть ему все подарки, не отличается умом. Об этом сообщила NEWS.ru балерина Анастасия Волочкова.
Знаменитость высказала сомнения относительно заключения брачных договоров. В качестве примера балерина привела свою свадьбу с Игорем Вдовиным. Влюбленные поженились в 2007 году, но уже через полгода расстались. Волочкова утверждает, что браком не назовут что-то действительно хорошее.
Ранее артистка призналась, что предпочла бы Мальдивы возвращению к бывшему возлюбленному Сулейману Керимову, несмотря на то, что с бизнесменом ее связывали «потрясающие годы любви». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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