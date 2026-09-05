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Волочкова назвала недалекими мужчин, забирающих подарки после расставания

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Мужчина, который после развода или расставания просит вернуть ему все подарки, не отличается умом. Об этом сообщила NEWS.ru балерина Анастасия Волочкова.



Знаменитость высказала сомнения относительно заключения брачных договоров. В качестве примера балерина привела свою свадьбу с Игорем Вдовиным. Влюбленные поженились в 2007 году, но уже через полгода расстались. Волочкова утверждает, что браком не назовут что-то действительно хорошее.

Ранее артистка призналась, что предпочла бы Мальдивы возвращению к бывшему возлюбленному Сулейману Керимову, несмотря на то, что с бизнесменом ее связывали «потрясающие годы любви». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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