Стало известно, сколько миллионов потратил Шуфутинский на особняк в США, который не может продать уже 6 лет

03 сентября 2026, 08:23

Шуфутинский потратил 30 млн на особняк в США, который не может продать уже 6 лет

Михаил Шуфутинский (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Михаил Шуфутинский потратил на содержание своего особняка в США более 30 миллионов рублей. Однако продать эту недвижимость он не может уже шесть лет. Об этом пишет SHOT.