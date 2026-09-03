Стало известно, сколько миллионов потратил Шуфутинский на особняк в США, который не может продать уже 6 лет
Михаил Шуфутинский потратил на содержание своего особняка в США более 30 миллионов рублей. Однако продать эту недвижимость он не может уже шесть лет. Об этом пишет SHOT.
В 2015 году 78-летний шансонье приобрёл трёхэтажный особняк площадью 630 квадратных метров в пригороде Филадельфии, в районе Элкинс-Парк. Дом включает в себя шесть спален с ванными комнатами, три гостиные, две прачечные, 93-метровый подвал, лифт и гараж. Стоимость недвижимости составила $332 тысячи, что по курсу тех лет приблизительно равнялось ₽20 миллионам.
Однако Михаил Захарович решил переехать на постоянное место жительства в Россию и сменил американское гражданство на российское. В 2019 году он вложил несколько десятков миллионов рублей в капитальный ремонт своего американского коттеджа, обновив фасад и внутреннее убранство. После этого певец выставил дом на продажу, установив цену в $1,3 миллиона долларов. Но пока не смог найти покупателя.
Между тем, налог на недвижимость продолжает расти, и ежегодно Шуфутинский вынужден выплачивать более $30 тысяч. За десять лет он отдал в казну США около $315 тысяч.
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