Пётр Чернышёв пришёл на могилу Анастасии Заворотнюк с дочерью Милой
Дочь Анастасии Заворотнюк ухаживала за цветами на могиле матери
Вдовец Пётр Чернышёв вновь пришёл на могилу Анастасии, где уже собрались родственники актрисы. Он привёз на кладбище дочь Милу. Об этом сообщает Super.
Родные и близкие оставили множество букетов в память об ушедшей, создавая атмосферу тихого поминовения.
Старшие дети Анастасии — дочь Анна и сын Майкл — пока не смогли приехать. Семья редко показывает младшую дочь Милу, которой сейчас 7 лет, но сегодня девочка была рядом с отцом. Она вместе с Пётром помогала высаживать новые цветы и поливать их на могиле матери, проявляя заботу и участие.
