Достижения.рф

Пётр Чернышёв пришёл на могилу Анастасии Заворотнюк с дочерью Милой

Дочь Анастасии Заворотнюк ухаживала за цветами на могиле матери
Пётр Чернышёв и Анастасия Заворотнюк (Фото: Instagram* / @a_zavorotnyuk)

Вдовец Пётр Чернышёв вновь пришёл на могилу Анастасии, где уже собрались родственники актрисы. Он привёз на кладбище дочь Милу. Об этом сообщает Super.



Родные и близкие оставили множество букетов в память об ушедшей, создавая атмосферу тихого поминовения.

Старшие дети Анастасии — дочь Анна и сын Майкл — пока не смогли приехать. Семья редко показывает младшую дочь Милу, которой сейчас 7 лет, но сегодня девочка была рядом с отцом. Она вместе с Пётром помогала высаживать новые цветы и поливать их на могиле матери, проявляя заботу и участие.

Софья Метелева

Что думаешь?

1 0 0 0 0 0