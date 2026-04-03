Звезда «Молодёжки» Анна Михайловская сообщила о беременности
Анна Михайловская поделилась с подписчиками радостной новостью: актриса ждёт второго ребёнка.
В своём личном блоге 37-летняя Михайловская опубликовала фото в чёрном облегающем платье с длинными рукавами и открытой спиной, на котором ясно виден её округлившийся живот.
«Я редко делюсь своей личной жизнью, но есть исключения», — подписала снимок актриса.Первый ребёнок Анны — сын Мирослав Каратаев — родился в 2015 году в браке с актёром Тимофей Каратаев. Пара рассталась в 2018 году, после чего Михайловская предпочитала не афишировать подробности личной жизни.
На данный момент не известно, кто является отцом второго ребёнка, а также состоит ли актриса сейчас в браке. Фанаты поздравляют актрису и с нетерпением ждут новых подробностей о будущем пополнении в её семье.