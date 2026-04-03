Звезда «Моей прекрасной няни» рассказала о знакомстве с Анастасией Заворотнюк

03 апреля 2026, 14:37

Екатерина Дубакина назвала Заворотнюк трудолюбивой и ответственной на съёмках

Екатерина Дубакина (Фото: ВКонтакте @edubakina)

Актриса Екатерина Дубакина, известная по роли в сериале «Моя прекрасная няня», рассказала о знакомстве с Анастасией Заворотнюк на пробах в ситком. По словам артистки, Анастасия проявила к ней неожиданное внимание и доброжелательность.





В беседе с «Газетой.Ru» Екатерина рассказала, что Заворотнюк сразу после прослушивания предложила ей помощь. Дубакину этот поступок удивил.

«Она предложила подвезти нас с мамой. Это было как-то неожиданно любезно с её стороны, ведь она нас не знала», — рассказала актриса.

«Я не видела в ней проявления звёздности какой-то, пресыщенности. Она очень ценила взлёт, который у неё был, и относилась к нему с благодарностью. Я видела, как она очень тщательно следила за собой. Всегда, если она была на работе, то старалась быть в работе», — рассказала Екатерина.