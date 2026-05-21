Пётр Рыков закрутил роман с юной дочерью президента Забайкальского кинофестиваля

21 мая 2026, 13:31

Пётр Рыков и 23-летняя дочь Александра Михайлова впервые вышли в свет как пара

Пётр Рыков (Фото: кадр из сериала «Дело рук утопающих»)

Актёр Пётр Рыков и Мирослава Михайлова посетили XIII Забайкальский международный кинофестиваль в Чите. Как сообщает Telegram-канал «Starhit.ru», пара больше не скрывает отношения и впервые появилась на публике вместе.





Недавно 23-летняя Мирослава рассказала в личном блоге, что уже давно свободна. Поклонники удивились такому заявлению: меньше двух лет назад актриса вышла замуж за сокурсника по ВГИКу Анатолия Черникова.

«Начиная с мая прошлого года, мой статус поменялся на «свободна», — написала тогда Мирослава.