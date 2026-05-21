Пётр Рыков закрутил роман с юной дочерью президента Забайкальского кинофестиваля
Пётр Рыков и 23-летняя дочь Александра Михайлова впервые вышли в свет как пара
Актёр Пётр Рыков и Мирослава Михайлова посетили XIII Забайкальский международный кинофестиваль в Чите. Как сообщает Telegram-канал «Starhit.ru», пара больше не скрывает отношения и впервые появилась на публике вместе.
Недавно 23-летняя Мирослава рассказала в личном блоге, что уже давно свободна. Поклонники удивились такому заявлению: меньше двух лет назад актриса вышла замуж за сокурсника по ВГИКу Анатолия Черникова.
«Начиная с мая прошлого года, мой статус поменялся на «свободна», — написала тогда Мирослава.Теперь, похоже, настал момент раскрыть карты окончательно. Сердце дочери Александра Михайлова вновь занято — и именно Петром Рыковым. Актёр старше избранницы на 20 лет.
О том, что они пара, стало понятно, когда артисты вместе вышли на багуловую дорожку открытия Забайкальского кинофестиваля. Пётр охотно позировал вместе с родителями девушки: тепло улыбался и обнимал супругу звезды фильма «Любовь и голуби».