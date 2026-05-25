«Работаю вовсю»: Екатерина Волкова рассказала о новой работе после увольнения из театра

Екатерина Волкова приступила к репетициям в «Театре Сатиры»

Екатерина Волкова поделилась впечатлениями от новой работы после ухода из театра, где, по словам актрисы, её уволили из-за возраста. Об этом сообщает Super.





На IV Премии Гильдии кастинг-директоров России в Театр Et Cetera звезда сериала «Воронины» рассказала, что уже начала работать в «Театре Сатиры».





«Я, конечно же, гость ещё и долго буду этим гостем, но уже приступаю к репетициям. У меня 18 июня — премьера, так что, можно сказать, с корабля на бал: уже работаю вовсю», — поделилась актриса.