«Радостное событие!»: Внучка режиссера Никиты Михалкова пошла с семьей в церковь крестить сына

Семья Никиты Михалкова с малышом (Фото: соцсети)
Осенью прошлого года в семье Никиты Михалкова случилось пополнение — его внучка впервые стала мамой. На днях Наталья Степаненко и ее супруг Артем крестили своего первенца Михаила. Событие собрало близких и стало настоящим торжеством для всей семьи.
Жена Никиты Сергеевича, Татьяна Михалкова, поделилась новостью в социальных сетях, признавшись, что не все родственники смогли присутствовать, но значимость момента от этого не уменьшилась.
Напомним, Наталья впервые стала мамой в ноябре 2024 года, но долгое время не делилась кадрами с малышом, показывала только бирку с датой рождения и весом ребенка. Но, кажется, молодая семья готова чаще радовать поклонников теплыми семейными снимками.
На крестинах присутствовал и отец Натальи, Артем Михалков, вместе с женой Дарьей Баженовой. Их роман начинался случайно – знакомство произошло в кафе, разгорелся взаимный интерес.
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«Радостное событие! Крещение правнука Михаила. Сына Натальи и Артема. К этому событию все близкие и родные подошли ответственно», — написала она в посте с фотографиями и видео на платформе Instagram*.
Напомним, Наталья впервые стала мамой в ноябре 2024 года, но долгое время не делилась кадрами с малышом, показывала только бирку с датой рождения и весом ребенка. Но, кажется, молодая семья готова чаще радовать поклонников теплыми семейными снимками.
Никита и Татьяна Михалковы с правнуком (Фото: соцсети)
На крестинах присутствовал и отец Натальи, Артем Михалков, вместе с женой Дарьей Баженовой. Их роман начинался случайно – знакомство произошло в кафе, разгорелся взаимный интерес.
«Она сразу показалась мне очень эффектной, симпатичной. (...) Я не думал в тот момент, что это надолго. Теперь понимаю — она мой талисман», — говорил Артем в программе «Судьба человека».Кстати, Наталья — дочь Артема от первого брака, который распался в 2013 году. Тогда девочка узнала о разводе родителей из газеты, что стало для нее большим потрясением.
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мария Моисеева