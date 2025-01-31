«Радостное событие!»: Внучка режиссера Никиты Михалкова пошла с семьей в церковь крестить сына

Осенью прошлого года в семье Никиты Михалкова случилось пополнение — его внучка впервые стала мамой. На днях Наталья Степаненко и ее супруг Артем крестили своего первенца Михаила. Событие собрало близких и стало настоящим торжеством для всей семьи.